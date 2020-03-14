Экологический час

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Экологический час

Во многих странах 14 марта отмечают  «Международный день рек». В преддверии этого дня в Берёзовской начальной общеобразовательной школе в 4 «Г» классе прошёл экологический час. Его провели классный руководитель В.А. Захарьянц, библиотекарь детской библиотеки Е.Н. Лаптева и инспектора государственного биологического заказника регионального значения «Берёзовский» А.В.Табун, В.Г. Пигуль.

Дети узнали, что большую часть нашей планеты Земли занимают океаны, моря, озера и реки. Поэтому если смотреть на нашу планету из космоса, то она будет голубого цвета.

В нашей стране более двух миллионов рек и все они являются величайшим богатством России. Мы живём в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на исторической родине народов ханты и манси.

На территории Берёзовского района протекают реки Обь и Северная Сосьва. Издавна эта земля была богата реками и озерами. Река для местного населения всегда имела огромное значение. Она была кормилицей, по ней коренные народы передвигались на колданках от одного родового угодья к другому, поклонялись и почитали водного духа «Витхона». Красота рек давала охотникам, рыбакам и оленеводам здоровье, внутренний эмоциональный заряд.

Инспектора заказника показали интересные фотографии рек, озёр и проток.

Отвечая на вопросы и отгадывая загадки,  ребята повторили части реки. Ребятам по фотографии было предложено найти исток, устье, правый и левый берега рек. В этом им помогли уроки окружающего мира, личный опыт и помощь классного руководителя. Под руководством наставников  дети сформулировали правила, которыми они будут пользоваться, находясь вблизи рек и водоёмов. А презентация, представленная детям, помогла раскрыть проблемы загрязнения водных ресурсов.

Государственный инспектор государственного природного биологического заказника регионального значения «Берёзовский»  А.В. Табун

Пнд, 03/16/2020 - 12:13

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