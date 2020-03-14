«Волонтёры Конституции»: регистрация на участие в проекте продлена до 18 марта

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«Волонтёры Конституции»: регистрация на участие в проекте продлена до 18 марта

В России продолжается регистрация участников всероссийской акции «Волонтёры Конституции», приуроченной к внесению в главный закон государства ряда поправок. 

По последним данным в Югре для участия в проекте зарегистрировались более 2500 человек. Как сообщили в Центре гражданских и социальных инициатив Югры, регистрация продлена до 18 марта.

 

 

Инженер АТП «СибурТюменьГаз» Оксана Овдиенко из Пыть-Яха поделилась, почему она решила стать добровольцем самого масштабного события в сфере правотворчества:

 

«Свою задачу как волонтёра Конституции, я вижу в разъяснении людям сути конституционных поправок доступным и понятным для них языком. Важно, чтобы каждый гражданин сформировал своё личное мнение по поводу каждой поправки и подошёл к этому вопросу обдумано и взвешенно. Это уникальное для нашей страны событие, поэтому каждому из нас необходимо иметь максимально ясное представление о предложенных изменениях».

Напомним, присоединиться к корпусу «Волонтеров Конституции» может каждый совершеннолетний. Регистрация ведется на сайте Волонтерыконституции.рф.

 

Служба информации портала «Открытый регион – Югра»

Фото: из архива Оксаны Овдиенко

Пнд, 03/16/2020 - 14:30

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