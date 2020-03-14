В Игриме прошёл семинар по традиционному пошиву женской обуви народов ханты и манси

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14-15 марта 2020 года в городском поселении Игриме Березовского района состоялся VI межмуниципальный семинар «Хошум хот» (‘Тёплый дом’). В рамках семинара прошёл мастер-класс по традиционному пошиву обуви народов ханты и манси «совья вай» и «ниры».
Организаторами семинара являются администрация Берёзовского района и Общественная организация «Спасение Югры». «Хошум хот» организован для того, чтобы восстановить и сохранить ремёсла народов ханты и манси. Как говорит представитель общественной организации «Спасение Югры» в Берёзовском районе Любовь Васильевна Кашлатова, первый семинар состоялся в 2015 году, где участниками была организована выставка одежды народов ханты и манси. Тогда искусствовед, заведующая научным отделом галереи-мастерской художника Г.С. Райшева Наталья Николаевна Фёдорова, посмотрев выставку, дала объективную оценку каждому изделию, поделилась практическими советами со всеми мастерами, обозначила основные проблемы и подсказала, какие нужно предпринимать шаги по сохранению чистого традиционного изделия коренных малочисленных народов Севера.
В 2016 году семинар был проведён в селе Теги Березовского района по изготовлению изделий из бересты. В 2017 году мастера района съехались в пгт. Берёзово, где обучались ремеслу «ткань по ткани», шили традиционные хантыйские и мансийские платья. С 2018 года они ежегодно собираются в городском поселении Игриме, поскольку туда легче всего добраться из разных населённых пунктов района. В 2018 году провели мастер-классы по шитью изделий из сукна, а именно пальто «нуй сахи» и игольницы. «Кто-то сшил маленькие «сахи» на кукол, тем самым показывали технологию шитья остальным. Я, например, привезла скроенный «сах», здесь вырезали орнаменты, шили их. Мастера нам показывали, как соблюсти цветовую гамму, а потом дома уже дошивали», – говорит Любовь Кашлатова.
В 2019 году на семинаре участники плели нагрудные украшения из бисера.
В этом году семинар посвящён шитью обуви «ниры». Участниками его стали жители пгт. Березово, сел Теги и Игрима Берёзовского района. Любовь Васильевна отметила: «Второй год погода вносит свои коррективы. По списку должно быть около 40 участников, сейчас здесь всего 29 человек. Приехало 14 человек, остальные участники – жители Игрима. Из-за погодных условий не смогли приехать мастерицы из Октябрьского района и из Ванзетура. Женщины манси восстановили обувь «совья вай» из ровдуги».
Семинар проходил в уютной обстановке центра культуры «Северный дом». Здесь организована выставка из готовых изделий «ниры», которые участники привезли с собой. «Мы разделились на несколько групп, распределились по разным комнатам. Ведь кто-то умеет шить «ниры», кто-то нет, кто-то только начинает учиться. Общаемся, вспоминаем наши традиции, обряды. Из села Теги приехал фольклорный коллектив «Ас нэ», нынче ему 40 лет, вечером они покажут участникам концерт. По окончании семинара мы подведём итоги и обсудим планы на следующий год», – говорит Л.В. Кашлатова.
В 2021 году планируется провести семинар по пошиву национального традиционного платка. А для того, чтобы полностью закончить хантыйский и мансийский женский наряд, в будущем планируется провести семинары по вязанию хантыйских чулков с узорами, по плетению накосников. Как говорит Любовь Васильевна, программа рассчитана до 2025 года, поэтому мастерицы соберутся вместе ещё не раз. Затем будет оформлена итоговая выставка, куда мастера привезут все вещи, сшитые за время проведения семинаров «Хошум хот» (‘Тёплый дом’).
Надежда Рагимова