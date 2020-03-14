Состояние зимников в Югре – на контроле у губернатора

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Рабочее совещание по вопросу содержания в Югре зимних автодорог и ледовых переправ провела губернатор автономного округа Наталья Комарова, сообщает Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
«Сегодня мы подведем итоги прошедшего сезона, определим набор мер, необходимых к принятию на очередной сезон», – сказала глава региона, предваряя обсуждение.
Заместитель директора управления автомобильных дорог Югры Игорь Газизов доложил, что в зимний период в регионе было устроено и содержится 57 зимников протяженностью 2352 километра. В их числе – 60 ледовых переправ протяженностью 22,4 километра. Постами регулирования движения оборудовано 52 переправы на реках шириной свыше 100 метров. Они оснащены шлагбаумами, вагонами для обогрева, туалетами, мусорными контейнерами, спасательными средствами, связью.
«С 12 марта в связи с установившимися положительными температурами на части зимних автодорог в Октябрьском и Березовском районах введены ограничения на движение всех транспортных средств, за исключением регулярных пассажирских автобусов и специализированного транспорта, – доложил Игорь Газизов. – На зимниках в Кондинском, Октябрьском, Белоярском, Ханты-Мансийском районах введены ограничения до 5 тонн. 2 участка зимников закрыты для движения полностью: с 14 марта участок дороги «Куминский – Нижняя Тавда», с 16 марта – ледовые переправы через Обь и Чехломей «Нижневартовск – Вампугол – Былино». На зимниках Сургутского района введено ограничение до 10 тонн».
В настоящее время дорожные службы ведут активные работы по восстановлению проезда по зимним автодорогам. Благодаря понижению температуры, в утренние часы 16 марта были открыты для автомобилей с массой до 5 тонн зимники Октябрьского и Березовского районов.
«В связи с погодными условиями сохраняется вероятность раннего закрытия зимних дорог», – констатировал Игорь Газизов.
Наталья Комарова обратила внимание участников совещания, что в Югре в настоящее время сохраняются температурные показатели выше среднегодовых. «В этой связи необходимо определить, какие проектные решение по строительству зимних дорог, ледовых переправ нужно применять, чтобы усилить их несущую способность, возможности для эксплуатации. Нужны эффективные решения», – нацелила губернатор.