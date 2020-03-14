Размер Югорского семейного капитала увеличен до 150 тысяч рублей

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Размер Югорского семейного капитала увеличен до 150 тысяч рублей

Правительство автономного округа в ходе заседания, которое провела глава региона Наталья Комарова, одобрило внесение изменений в документ, касающийся дополнительных мер поддержки югорских семей, имеющих детей.

В частности, корректировки затрагивают югорский семейный капитал. Теперь его размер будет увеличен с 116 092 до 150 000 рублей.

«Право на югорский семейный капитал возникает у семьи, в которой с 1 января 2020 года родился или усыновлен третий или последующий ребенок. Предоставление семейного капитала осуществляется через год после наступления права, то есть с 2021 года. Ежегодное число получателей поддержки составляет 3386 человек», - обратила внимание исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Елена Немчинова.

Кроме того, сокращаются сроки принятия решения (с 15 до 5 дней) и уведомления об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с 5 дней до 1 дня) заявления о распоряжении средствами югорского семейного капитала. Срок возникновения права на данный вид поддержки будет продлен до 31 декабря 2026 года по аналогии с материнским капиталом.

Добавим, что с 2013 года средствами югорского семейного капитала воспользовались 16 123 семьи, из них: на улучшение жилищных условий – 12 332 семьи или 76,5%, на получение образования – 2 491 семья или 15,4%, на получение медицинских услуг – 1 300 семей или 8,1%. 

 

Информация департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 

Втр, 03/17/2020 - 14:31

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