В Югре утвержден состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции

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В Югре утвержден состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции

В ходе заседания правительства автономного округа, которое провела губернатора Наталья Комарова, утвержден состав регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщает Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 

По словам главы региона, это сделано в целях повышения оперативности в принятии решений, эффективной координации совместной деятельности органов исполнительной власти автономного округа, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений в деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Югры.

 

«Штаб возглавит губернатор автономного округа. Его состав усилен за счет экономического блока и руководителей федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории региона», - подчеркнула Наталья Комарова.

 

Кроме того, она дала поручение в срок не позднее 18 марта при необходимости предложить правительству региона решения, направленные на защиту здоровья граждан, качество их жизни, сопровождение предпринимательской деятельности с минимальными негативными последствиями, включая дополнительные ограничения на проведение различных мероприятий, в которых участвует большое количество людей, муниципального, регионального и федерального уровней.

 

Втр, 03/17/2020 - 14:32

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