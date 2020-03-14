Берегите лес – это наше богатство!

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Берегите лес – это наше богатство!

Ежегодно 21 марта во всём мире отмечается Международный день лесов. Инициатором выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее в 1971 году, и эта идея была поддержана Всемирной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО).

 

Международный день лесов – это повод проинформировать общество о важности сохранения лесов. Празднование приурочено ко дню весеннего равноденствия, который, по традиции, считается первым днем весны и является символом новой жизни и новых начинаний.

Проблема сохранения леса и его богатств сегодня стоит в ряду важнейших экологических задач для всех стран мира. В последние годы тенденции, связанные с уменьшением лесных площадей на Земле, вызывают тревогу не только у экологов, но и у всего международного сообщества.

В преддверии Международного дня лесов инспектора государственного природного биологического заказника регионального значения «Берёзовский» А.В. Табун, В.Г. Пигуль совместно с БУ ХМАО-Югры «БРКЦСОН» отделением дневного пребывания несовершеннолетних  и социальным работником Н.Н. Даниловой провели заочную  экскурсию в мир леса «Лесные ярусы». Презентация подготовлена на основе увлекательной книги «Рассказы о русском лесе» детского писателя Владимира Игоревича Морозова, который, совместив в себе профессию лесника и писателя, «приоткрыл дверь, что ведет из квартиры прямо на лесную полянку и поведал о разных лесах, о растениях, о животных, что в тех лесах обретаются…».

Владимир Игоревич Морозов – член Союза писателей России, окончил Ленинградскую лесотехническую академию по специальности «инженер лесного хозяйства». Работал инженером охраны и защиты леса, директором лесосеменной станции, лесничим. Учился на Высших литературных курсах. Автор многих книг о лесе и его обитателях.

Ребятам очень понравились фотографии, использованные в презентации. Много интересной информации было представлено о хвойных породах, о паразитах, живущих в древесине и, о том, какую роль  играет смола. На примере деревьев, кустарников и травянистых растений было рассказано о ярусах и их роли в жизни животных. Многие ребята задавали вопросы, касающиеся профессии инспектора заказника. Они рассказали, как можно определить возраст дерева.

Поговорили и о правилах безопасности в лесу, о причинах возникновения лесных пожаров. Ребята сами подсказали о том, как нужно вести себя в лесу, чтобы не навредить себе и окружающему миру.

Лес – это наша кладовая, это лёгкие нашей планеты, это источник вдохновения для писателей, поэтов, художников. А значит, это наше будущее. Берегите лес!

 

Руководитель государственного природного биологического заказника регионального значения «Берёзовский»  С.В. Венчиков

 

Ср, 03/18/2020 - 10:35

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