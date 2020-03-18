Информация об окружном проекте по комплексной информационной безопасности детей в сети Интернет

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Информация об окружном проекте по комплексной информационной безопасности детей в сети Интернет

Как показывает последняя статистика, сегодня 85% детей не могут обойтись без гаджетов, а около трети подростков 15-18 лет проводят в интернете почти все свободное время. Всё чаще дети сталкиваются с такими угрозами, как овершеринг – избыточное предоставление личной информации в интернете, кибербуллинг – травля и преследование в социальных сетях и др. В то же время, 35% родителей не контролируют время, которое ребенок проводит с гаджетами и 40% родителей хотели бы знать, где находится их несовершеннолетний ребенок.

Наш регион – первый среди российских субъектов начал реализацию проекта по информационной безопасности детей в сети Интернет при поддержке Губернатора и Правительства Югры.
Начиная с прошлого года, в муниципалитетах округа проводятся конференции по этой тематике с участием органов власти и местного самоуправления, педагогов, родителей, детей, киберволонтеров и общественников. Для взрослой и детской аудитории регулярно проводятся акции, тематические часы и мастер-классы, а также распространяются учебные пособия и брошюры.

С начала прошлого учебного года 25 тысяч школьников округа получили «цифровой подарок» – лицензии на программное обеспечение Kaspersky Safe Kids. Этот продукт позволяет родителям контролировать действия детей в сети Интернет и определять их местоположение. Статистика показала, что после старта проекта в Югре дети стали меньше посещать сайты с контентом «алкоголь, табак, наркотики» и «для взрослых».

depos.admhmao.ru/

Ср, 03/18/2020 - 17:05

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