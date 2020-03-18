Сегодня, 18 марта в 23:00 завершится регистрация претендентов Всероссийского общественного корпуса

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«Волонтеры Конституции». По информации Центра гражданских и социальных инициатив Югры, в регионе число зарегистрировавшихся на участие в акции превысило 3000 человек. Напомним, стать волонтером может любой желающий в возрасте от 18 лет. Для этого нужно подать заявку на сайте волонтерыконституции.рф.
Соболева Александра - доброволец с 6-летним стажем. Она руководит ресурсным центром «Доброволец Урая», в составе которого насчитывается более 375 человек, из них 75 являются постоянными участниками различных благотворительных мероприятий. За прошлый год волонтёрский центр провёл более 70 акций и мероприятий.
«Как руководитель волотнерского центра хотела бы ещё раз акцентировать важность данного события в судьбе нашей страны. Участие в голосовании по поправках в Конституции РФ позволят ещё больше повысить уровень правовой грамотность населения с учётом его мнения по каждому вопросу. В перспективе это позволит сделать законотворческий механизм более упорядоченным и функциональным. Наша задача как добровольцев-просветителей помочь каждому гражданину сделать правильный выбор, предоставив всю необходимую информацию» - рассказала Александра Соболева.
По последним данным в Урае в волонтёрский корпус зарегистрировались 72 человека. Стали известны места расположения информационных точек, это торговый центр «Юбилейный» и Урайская городская клиническая больница.
Проверка всех кандидатов должна завершиться 20 марта. Далее будет сформирован окончательный список волонтеров, которые смогут приступить к онлайн обучению.
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