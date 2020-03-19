В ЮГРЕ ВВЕДЁН РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

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Сегодня, 18 марта, губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о введении в автономном округе режима повышенной готовности. Документ разработан с целью зашиты населения и территорий округа от ЧС, снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
В соответствии с ним отменены выезды организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы Югры. Органам исполнительной власти, местного самоуправления дан ряд поручений.
Так, например, – организовать дистанционную форму обучения; приостановить образовательный процесс по программам, не предусматривающим дистанционную форму обучения; организовать наблюдение за гражданами, вернувшимися из-за границы и лицами, контактировавшими с ними; обеспечить выписку рецептов без посещения медучреждений; осуществлять ежедневный мониторинг средних розничных цен товаров и нефтепродуктов, в том числе на АЗС; организовать проведение лабораторного исследования на COVID-2019 всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывшим транзитом из стран Европы, а также всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления простудных заболеваний; организовать мероприятия по обеспечению медицинских организаций автономного округа тест-системами для диагностики COVID-2019, в том числе по их использованию; обеспечить работу обсерватора на базе санатория «Юган», а также готовность учреждений здравоохранения автономного округа к перепрофилированию в целях оказания медицинской помощи и соблюдения противоэпидемического режима.
При необходимости студенты-медики будут привлечены для оказания медицинской помощи лицам из групп риска.
Согласно документу, неработающие граждане могут быть временно трудоустроены на общественные работы, направленные на оказание пожилым гражданам и иным маломобильным категориям бытовых услуг, бесконтактную доставку продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств.
Предпринимателям будет оказана господдержка в случае понесённых потерь в связи со сложившимися обстоятельствами. За несвоевременную или не полную неоплату коммунальных услуг и капремонта не будут взиматься пенни.
Также постановлением предусмотрено ежедневное информирование югорчан о мерах по профилактике и противодействию завозу новой коронавирусной инфекции в автономном округе.
Ознакомиться с документом можно здесь.