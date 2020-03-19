Югорчане – среди финалистов «Лидеров России»

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Анна Задимидченко и Владислав Волков вошли в число финалистов конкурса управленцев «Лидеры России».
Владислав Волков из Ханты-Мансийска (АО «Научно-производственное предприятие «Бурсервис») вошел в число финалистов по специализации «Финансы и технологии». Сургутянка Анна Задимидченко (компания «Югра Смарт Сервис») вышла в финал по специализации «Наука».
Напомним, что конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Помощник Президента РФ, куратор и наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» Андрей Фурсенко рассказал о планах встретиться с участниками конкурса в будущем.
«Я очень надеюсь, что мы встретимся еще не раз — надеюсь, нам удастся поработать вместе. Управленческий потенциал российских науки и образования прирастет этими победителями. Ждем в скором времени конкретных успехов и проектов участников», — подчеркнул Андрей Фурсенко.
В полуфинале специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» приняли участие 214 конкурсантов из 52 регионов России. Полуфинал и финал специализации «Наука» состоялся 15—17 марта. Конкурсанты прошли повторное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа, участвовали в проблемно-аналитической деловой игре, мастер-классах.
Специализация «Наука» стала одним из трех дополнительных профильных треков конкурса «Лидеры России» в 2020 году. Ее цель — сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития страны.
Владислав Волков из Ханты-Мансийска (АО «Научно-производственное предприятие «Бурсервис») стал финалистом в специализации «Финансы и технологии». В полуфинале приняли участие 198 участников из 47 регионов России. Оценочные мероприятия проходили 16-17 марта в Московской области в Корпоративном Университете Сбербанка.
«Этот трек был экспериментом, который удался. Мы смогли собрать вместе людей, обладающих как глубокими финансовыми знаниями, так и владеющих технологиями, хорошо понимающих тренды современного мира», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
Финалисты конкурса «Лидеры России» по специализации «Финансы и технологии» получат образовательные гранты на программы Корпоративного университета Сбербанка на выбор: по технологиям, цифровым и софт-навыкам; карьерное консультирование от сертифицированных карьерных коучей Сбербанка.
Справка:
Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тысяч заявок. В сезоне 2019-2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на специализацию «Наука» и 9 745 – на специализацию «Здравоохранение».
Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.