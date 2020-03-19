Голосование по Конституции: в приоритете – здоровье граждан

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Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».
В ходе разговора с Председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой глава государства заявил, что по закону, после подписания указа о внесении поправок в Конституцию голосование можно проводить не раньше, чем через месяц. Позже – можно.
«Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основном законе страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан. Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации», - сказал Владимир Путин.
В свою очередь Элла Памфилова, подчеркнула, что здоровье и безопасность россиян – это самое главное:
«Мы довольно хорошо сейчас подготовились и готовы к любому развитию событий – рассматриваем разные варианты. Мы готовы обеспечить всеми необходимыми средствами всех коллег по избирательной системе, принять все необходимые меры, чтобы, если будет проводиться общероссийское голосование в те или иные сроки в зависимости от ситуации, то мы предложим те варианты, которые в первую очередь отвечают именно этим задачам – здоровье и безопасность, прежде всего. Мы готовы дойти до каждого участника голосования в зависимости от ситуации».
Безусловно, внесение поправок в Конституцию страны – это важное историческое событие. Оно проходит в стране с учетом мнений и интересов граждан. Именно поэтому всенародное голосование должно пройти в максимально безопасной обстановке.
«Избирательные комиссии в муниципальных образованиях готовы выстроить процесс добровольного волеизъявления как организационно, с соблюдением всех норм закона, так и в контексте обеспечения безопасности на местах голосования. В зависимости от ситуации мы выстроим избирательный процесс именно так. Правильно, что берется во внимание эпидемиологическая остановка в стране. Я согласен с тем, что главный приоритет – это здоровье граждан. Оно главнее всего», - сказал председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.