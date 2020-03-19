Театр кукол успел сыграть спектакль на фестивале «Золотая Маска»

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13 марта в рамках внеконкурсной программы «Детский Weekend» главного театрального фестиваля страны «Золотая Маска» Ханты-Мансийский театр кукол сыграл два спектакля «Обними меня покрепче» на сцене театра «Мастерская Петра Фоменко». А уже 17 марта фестиваль прекратил свою работу в связи с угрозой распространения в Москве коронавирусной инфекции.
Спектакль «Обними меня покрепче» в 2018 году поставила главный режиссёр ХМТК Елена Евстропова, художником выступила Ирина Чурилова из Санкт-Петербурга, музыку и песни написал композитор Глеб Успенский. Спектакль создан в рамках государственной программы «Доступная среда».
Московский театральный критик и куратор программы «Детский Weekend» Анна Казарина написала о спектакле:
- Нидерландская писательница Йоке ван Леувен широко известна в Европе, но в России пока издана только одна ее книга – «Пип!», по которой Елена Евстропова и поставила спектакль в Ханты-Мансийском театре кукол. Младшие школьники, которым адресована постановка, найдут в ней и знакомые образы занятых родителей, и полные выдумок детские игры и шалости. Спектакль без дидактики и манипулирования размышляет над вопросом – может ли общество принять ребёнка, если сами родители к этому еще не готовы?
На сайте «Золотой Маски» сказано, что в этом году «Детский Weekend» сосредоточился на региональных спектаклях для всех возрастов – постановки по современной литературе и драматургии для детей и молодёжи давно вышли за пределы столиц. Режиссёры продолжают откровенный разговор с подростками на сложные темы: школьной травли, исторического прошлого, принятия человека, не похожего на других. Коммуникация такого рода происходит не только с тинейджерами, но и малышами – ведь и у них есть свои проблемы.
Московские зрители очень тепло приняли спектакль югорчан, а директор театра Павел Потапов поделился впечатлениями от поездки: «Осталось приятное фестивальное послевкусие, что нашу постановку заметили, что московская публика так же горячо принимает наш спектакль «Обними меня покрепче», как и наши горожане, что мы занимаемся интересным и очень нужным делом – театром!»
В этом году сразу два театра из Югры стали участниками «Детского Weekenda»: Ханты-Мансийский театр кукол со спектаклем «Обними меня покрепче» и Няганский театр юного зрителя со спектаклем «Муха-Цокотуха».