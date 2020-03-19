В Конституции закреплена роль «третьего сектора» в стране

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Такой вывод можно сделать, изучив поправку в статью 114 Основного закона РФ.
Текст поправки:
«Правительство Российской Федерации: … осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».
Многие эксперты сходятся в мнении, что поправка – это настоящий прорыв во взаимоотношениях государства и общества. НКО будут участвовать в выработке и проведении государственной политики. При этом общественные объединения – стратегические партнеры государства. На уровне регионов этот процесс эффективного взаимодействия уже выстроен. Например, в Югре, где социально ориентированным НКО передают выполнение государственных услуг, функций.
«Важность формирования гражданского общества, одним из проявлений которого являются различные некоммерческие организации, нашла свое отражение в поправке к Конституции. Поскольку НКО работают непосредственно с населением, аккумулируют его потребности и могут выражать его мнение, существует необходимость в закреплении их статуса в Основном законе. Только через создание качественно функционирующего канала связи между властью и населением и возможно развитие гражданских инициатив, формирование правового сознания и в итоге создание гражданского общества», - отметила эксперт Общественной палаты Югры, председатель РОО «Югорский интеллектуальный клуб» Ольга Сидорова.