ЮГОРЧАНЕ ВЫШЛИ В ФИНАЛ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ»

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Анна Задимидченко и Владислав Волков вошли в число финалистов конкурса управленцев «Лидеры России».
Владислав Волков из Ханты-Мансийска (АО «Научно-производственное предприятие «Бурсервис») – по специализации «Финансы и технологии». Сургутянка Анна Задимидченко (компания «Югра Смарт Сервис») – по специализации «Наука».
Напомним, что конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Помощник президента РФ, куратор и наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» Андрей Фурсенко рассказал о планах встретиться с участниками конкурса в будущем: «Я очень надеюсь, что мы встретимся еще не раз — надеюсь, нам удастся поработать вместе. Управленческий потенциал российских науки и образования прирастет этими победителями. Ждем в скором времени конкретных успехов и проектов участников».
В полуфинале специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» приняли участие 214 конкурсантов из 52 регионов России. Полуфинал и финал специализации «Наука» состоялся 15-17 марта. Конкурсанты прошли повторное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа, участвовали в проблемно-аналитической деловой игре, мастер-классах. Специализация «Наука» стала одним из трех дополнительных профильных треков конкурса «Лидеры России» в 2020 году. Ее цель — сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития страны.
В полуфинале «Финансы и технологии» приняли участие 198 участников из 47 регионов России. Оценочные мероприятия проходили 16-17 марта в Московской области в Корпоративном Университете Сбербанка.
«Этот трек был экспериментом, который удался. Мы смогли собрать вместе людей, обладающих как глубокими финансовыми знаниями, так и владеющих технологиями, хорошо понимающих тренды современного мира», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
Финалисты конкурса «Лидеры России» по специализации «Финансы и технологии» получат образовательные гранты на программы корпоративного университета Сбербанка.
По итогам финала будут объявлены по 30 победителей в каждой специализации, по 10 лучших из них поедут на суперфинал конкурса «Лидеры России». Победители специализаций конкурса «Лидеры России» получат шанс занять управленческие позиции и поработать с наставниками из числа авторитетных представителей профессионального сообщества.