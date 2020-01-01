3080 югорчан подали заявки на участие в общественном волонтёрском корпусе «Волонтеры Конституции». Об этом сообщили сегодня в Центре гражданских и социальных инициатив Югры. 

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Добровольцы будут работать на 50 оборудованных информационных стойках, расположенных в общественных местах по всей Югре. В связи с эпидемиологической ситуацией их местонахождение будет определено исходя из новых предписаний органов власти.
«С момента объявления начала набора заявок на участие во всероссийской акции волонтёры Конституции их количество с каждым днём росло в геометрической прогрессии. Это свидетельствует о прямой заинтересованности югорчан в участии в столь важном событии в истории страны, как голосование за поправки в конституцию Российской Федерации. Тем не менее прошёл только первый этап, до 22 апреля нам предстоит большая координационная работа по формированию волонтёрских корпусов во всех муниципалитетах округа», - сказал директор Центра гражданских и социальных инициатив Югры Яков Самохвалов.
Отобранные кандидаты должны сдать «Гражданский экзамен», подготовленный совместно с квалифицированными юристами – он определит знание истории Конституции и планируемых поправках.
На информационных стойках «Волонтёры Конституции» расскажут гражданам не только о предстоящем голосовании и планируемых поправках, но и предложат вовлечься в различные волонтёрские активности и сделать доброе дело, а также узнать о возможностях портала dobro.ru.
Кроме того, корпус «Волонтёры Конституции» также присоединится к работе штабов, открытых Общероссийским народным фронтом совместно с «Волонтёрами-медиками» и Ассоциацией волонтерских центров, для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса.