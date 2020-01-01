Выставка мордовского художника в Сыктывкаре открылась в онлайн-режиме

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Филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" провёл онлайн-открытие персональной выставки художника-педагога из Республики Мордовия Павла Миничкина "Женщина – мир, женщина – миф". На видеопортале "ФИННОУГРОвидение", ресурсах Youtube и "ВКонтакте" размещён видеосюжет о выставке.
Видеопрезетация представляет общую информацию о художнике и его выставочном проекте, а также обзор экспонируемых работ с их описанием. Как отмечает руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" Татьяна Барахова, такое онлайн-открытие стало оптимальным решением в условиях комплекса ограничительных мер в период эпидемиологической ситуации и в то же время это эффективный интерактивный подход к популяризации художественного проекта в рамках межрегионального этнокультурного взаимодействия.
«Женщина – мир, женщина – миф» – это первая персональная выставка Павла Миничкина. На ней представлены работы в технике акварели и компьютерной графики.
В изобразительном искусстве молодого художника облик женщины с её эмоционально-чувственным миром занимает центральное место. С древних времён женщине отводилась роль хранительницы многовековых культурных традиций семьи и человеческого рода в целом. Она была окружена ореолом таинственности, уподоблялась божеству, представляла собой сакрально-смысловой центр этноса. Для Павла Миничкина образ женщины – это образ Вселенной, связанный с рождением природы и мира.
Образы на выставке представлены в двух сериях: «Женщины-шаманы» и «Женщины с гитарами». В основу серии «Женщины-шаманы» были положены разнообразные легенды, мифы и эпосы народов Севера и Европейской части России. Как известно, в религиозно-мифологических представлениях финно-угорских народов особо почитались женские божества. Их единым воплощением был образ Великой Матери.
Справка. Павел Миничкин родился в г. Саранске. Окончил Детскую художественную школу и Мордовский государственный университет имени Огарёва. Автор более 20 научных работ. В 2016 году ему была присуждена ученая степень кандидата культурологии.
Организатор выставки в Республике Коми – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации".
Ссылки на видеосюжет:
«ФИННОУГРОвидение»:видео
YouTube: видео
ВКонтакте:видео