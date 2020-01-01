На Совете представителей коренных малочисленных народов Югры обсудили вопросы сохранения и развития оленеводства

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На Совете представителей коренных малочисленных народов Югры обсудили вопросы сохранения и развития оленеводства

В Ханты-Мансийске в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Югры. Заседание состоялось 19 марта под председательством вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и ДВ, депутата окружной Думы Александра Новьюхова.

 

 

 

На Совете обсуждались вопросы сохранения и развития северного оленеводства. Александр Новьюхов подчеркнул, оленеводство имеет важное значение для коренных малочисленных народов Югры. В округе разработаны и приняты государственные программы, предусматривающие поддержку северного оленеводства.

По данному вопросу доложили представители департамента промышленности, департамента недропользования и природных ресурсов, а также представитель ветеринарной службы Югры.

В настоящее время в округе осуществляют деятельность два сельскохозяйственных предприятия, 17 крестьянских хозяйств и более 400 личных хозяйств. Общая численность поголовья составляет 37  тысяч 963 оленя. Поддержка северного оленеводства оказывается по программе «Развитие агропромышленного комплекса». В 2020 году общий объем государственной поддержки данной отрасли составит 32 млн 506 тысяч рублей.

Согласно программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» предусмотрена поддержка на приобретение северных оленей в размере 70% от стоимости, но не более 10 тысяч рублей и не более 15 голов северных оленей на семью. За три года с 2016 по 2018 годы данной поддержкой воспользовалось 8 заявителей на общую сумму 883 тысячи рублей. 

 

 

Комментируя объёмы финансирования, Александр Новьюхов отметил, что, к сожалению, сегодня в Югре нет координирующего органа, отвечающего за развитие северного оленеводства. В настоящее время данную поддержку оказывают два департамента и ветеринарная служба. Каждый уполномоченный орган работает в рамках своих полномочий.

 

 

В свою очередь, Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила, согласно госпрограмме семьям, занимающимся оленеводством, компенсируют часть затрат на покупку оленей. Но среди коренных малочисленных народов есть семьи с очень низкими доходами. Наталья Васильевна встречалась с такими гражданами, которые хотели бы заняться оленеводством, но на покупку оленей у них нет средств. Она предложила доработать механизм поддержки, так как в настоящее время помощь оказывается тем гражданам, у которых имеются денежные средства. По мнению Уполномоченного по правам человека, в этой части необходимо прописать не только компенсацию части затрат, но и покупку северных оленей, в таком случае малообеспеченная категория граждан сможет воспользоваться мерами господдержки.

 

На Совете также обсуждались вопросы совершенствования мер государственной поддержки в сфере этнотуризма, в том числе с целью  повышения занятости граждан в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера.

 

Людмила Теткина           

Вўӆы ӆавӑӆты ёх кєша нётупсэт
Слыӈ мхум врмаляныл урыл

Округ Думат рӯпитан депутат Александр Новьюхов сосса мхум ос свсыр кӯщаит сапрнин Ханты-Мансийск ӯст акван-атыгласанэ.

Тав лвыс, мньщит, хантыт ос рн мхум пс йис тгыл слы ӯрим лгыт. Тнанылн нтнэ мгсыл ань свсыр скконыт ос программат

пирмайтавсыт. Ты мирыт хумус нтавет, та урыл свсыр мтт рӯпитан кӯщаит сапрнит потыртасыт.

 

Округувт ань кит предприятиягт слыт ньщавет. Акватэ Хльӯс район Саранпвылт лы, мтанэ Белоярский район Касум пвылт рӯпиты. Ты коныпал 17 крестьянский хозяйстват ос 400 арыгкем сосса щмьят тнки слыяныл урим лгыт. Тн пуссын аквъёт  37 стыра арыгкем слы ньщгыт. 2020 тлт «Развитие агропромышленного комплекса» нампа программа хосыт ты мхум 32 млн 506 стыра солквил тах тставет. Сосса мирыт мгсыл пирмайтым программа щирыл акв щмья 15 слы ёвтуӈкве врми. Акв ӯйхул ёвтнэ мгсыл 10 стыра солквил ойтавет. 2016-2018 тлт сыс нёлолов хтпа слыт ёвтманыл мгсыл 883 стыра солквил тстувсыт.

Александр Новьюхов лвыс, ань округ мирколт рӯпитан хтпат  ты мхум нтыяныл. Акват слыт ёвтнныл мгсыл, мтаныт вркол ӯнттын, моторхп ос мт нтмил мгсыл олныл тстыяныл. Сосса мхум ань свсыр кӯщаит палт нтмил ввим та ялантгыт.

Уполномоченныиг лнэ н Наталья Стребкова сосса мхум трвитыӈ врмаляныл урыл с потыртас. Пирмайтан программа щирыл, хтпа влт такви слы ёвты, тувыл нпаканэ кӯщаитн ктыянэ, ос туп та юи-плт 70% свит олнанэ ювле  ойтавет. Пс йис мт лнэ тва щмьят  олн ат ньщгыт, тнки слы ёвтуӈкве щар ат врмгыт. Кӯщай н лвыс, ань ты нпакн йильпи лтыӈ хансуӈкве ри, нуса тотнэ щмьят олн ойттал слыл государство палыл нас вос ёвтавет.

Тох свнув мхумн нтуӈкве рви. Сапрнин ёхталам кӯщаит лвсыт, ты врмаль урыл ань тах номсахтгыт.

Аквта порат кӯщаит этнотуризм тла урыл потыртасыт. Пс йис мт лнэ сосса щмьят палт свнув мӯй хтпат хумус ввиньталуӈкве, та урыл потыр лыс.

Людмила Теткина                                                                                                        

Пнд, 03/23/2020 - 14:49

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