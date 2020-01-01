На Совете представителей коренных малочисленных народов Югры обсудили вопросы сохранения и развития оленеводства

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В Ханты-Мансийске в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Югры. Заседание состоялось 19 марта под председательством вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и ДВ, депутата окружной Думы Александра Новьюхова.
На Совете обсуждались вопросы сохранения и развития северного оленеводства. Александр Новьюхов подчеркнул, оленеводство имеет важное значение для коренных малочисленных народов Югры. В округе разработаны и приняты государственные программы, предусматривающие поддержку северного оленеводства.
По данному вопросу доложили представители департамента промышленности, департамента недропользования и природных ресурсов, а также представитель ветеринарной службы Югры.
В настоящее время в округе осуществляют деятельность два сельскохозяйственных предприятия, 17 крестьянских хозяйств и более 400 личных хозяйств. Общая численность поголовья составляет 37 тысяч 963 оленя. Поддержка северного оленеводства оказывается по программе «Развитие агропромышленного комплекса». В 2020 году общий объем государственной поддержки данной отрасли составит 32 млн 506 тысяч рублей.
Согласно программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» предусмотрена поддержка на приобретение северных оленей в размере 70% от стоимости, но не более 10 тысяч рублей и не более 15 голов северных оленей на семью. За три года с 2016 по 2018 годы данной поддержкой воспользовалось 8 заявителей на общую сумму 883 тысячи рублей.
Комментируя объёмы финансирования, Александр Новьюхов отметил, что, к сожалению, сегодня в Югре нет координирующего органа, отвечающего за развитие северного оленеводства. В настоящее время данную поддержку оказывают два департамента и ветеринарная служба. Каждый уполномоченный орган работает в рамках своих полномочий.
В свою очередь, Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила, согласно госпрограмме семьям, занимающимся оленеводством, компенсируют часть затрат на покупку оленей. Но среди коренных малочисленных народов есть семьи с очень низкими доходами. Наталья Васильевна встречалась с такими гражданами, которые хотели бы заняться оленеводством, но на покупку оленей у них нет средств. Она предложила доработать механизм поддержки, так как в настоящее время помощь оказывается тем гражданам, у которых имеются денежные средства. По мнению Уполномоченного по правам человека, в этой части необходимо прописать не только компенсацию части затрат, но и покупку северных оленей, в таком случае малообеспеченная категория граждан сможет воспользоваться мерами господдержки.
На Совете также обсуждались вопросы совершенствования мер государственной поддержки в сфере этнотуризма, в том числе с целью повышения занятости граждан в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера.
Людмила Теткина
Округ Думат рӯпитан депутат Александр Новьюхов сосса мхум ос свсыр кӯщаит сапрнин Ханты-Мансийск ӯст акван-атыгласанэ.
Тав лвыс, мньщит, хантыт ос рн мхум пс йис тгыл слы ӯрим лгыт. Тнанылн нтнэ мгсыл ань свсыр скконыт ос программат
пирмайтавсыт. Ты мирыт хумус нтавет, та урыл свсыр мтт рӯпитан кӯщаит сапрнит потыртасыт.
Округувт ань кит предприятиягт слыт ньщавет. Акватэ Хльӯс район Саранпвылт лы, мтанэ Белоярский район Касум пвылт рӯпиты. Ты коныпал 17 крестьянский хозяйстват ос 400 арыгкем сосса щмьят тнки слыяныл урим лгыт. Тн пуссын аквъёт 37 стыра арыгкем слы ньщгыт. 2020 тлт «Развитие агропромышленного комплекса» нампа программа хосыт ты мхум 32 млн 506 стыра солквил тах тставет. Сосса мирыт мгсыл пирмайтым программа щирыл акв щмья 15 слы ёвтуӈкве врми. Акв ӯйхул ёвтнэ мгсыл 10 стыра солквил ойтавет. 2016-2018 тлт сыс нёлолов хтпа слыт ёвтманыл мгсыл 883 стыра солквил тстувсыт.
Александр Новьюхов лвыс, ань округ мирколт рӯпитан хтпат ты мхум нтыяныл. Акват слыт ёвтнныл мгсыл, мтаныт вркол ӯнттын, моторхп ос мт нтмил мгсыл олныл тстыяныл. Сосса мхум ань свсыр кӯщаит палт нтмил ввим та ялантгыт.
Уполномоченныиг лнэ н Наталья Стребкова сосса мхум трвитыӈ врмаляныл урыл с потыртас. Пирмайтан программа щирыл, хтпа влт такви слы ёвты, тувыл нпаканэ кӯщаитн ктыянэ, ос туп та юи-плт 70% свит олнанэ ювле ойтавет. Пс йис мт лнэ тва щмьят олн ат ньщгыт, тнки слы ёвтуӈкве щар ат врмгыт. Кӯщай н лвыс, ань ты нпакн йильпи лтыӈ хансуӈкве ри, нуса тотнэ щмьят олн ойттал слыл государство палыл нас вос ёвтавет.
Тох свнув мхумн нтуӈкве рви. Сапрнин ёхталам кӯщаит лвсыт, ты врмаль урыл ань тах номсахтгыт.
Аквта порат кӯщаит этнотуризм тла урыл потыртасыт. Пс йис мт лнэ сосса щмьят палт свнув мӯй хтпат хумус ввиньталуӈкве, та урыл потыр лыс.
Людмила Теткина