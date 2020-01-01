Конституция защитит трудовые права

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Ряд поправок в Конституцию страны связаны с защитой прав граждан в сфере трудовых отношений.
Базовые формулировки «каждый имеет право на труд», «труд свободен» заменены на ключевую поправку в области защиты прав работников – «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав». Навсегда закрепляется норма, что размер оплаты труда должен быть не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Важным является закрепление курса на поддержку принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений. Это о том, что не только бюджетные, но и коммерческие, частные предприятия будут обязаны руководствоваться не только собственными бизнес-интересами, но и интересами своих работников.
Текст поправок
Статья 75: «… Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».
Статья 75.1: «В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство...».
«Уважение к труду, защита прав работников – это аксиома, это главный атрибут социального государства. Поправка «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав» создает условия для внедрения новых механизмов защиты интересов работников», - отметила председатель Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Людмила Болдырева.