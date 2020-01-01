Информация о государственном информационном ресурсе в области защиты прав потребителей и жилищно-коммунального хозяйства

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Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры напоминает жителям автономного округа о работе Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей и Государственной информационной системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих актуальную информацию по вопросам защиты прав потребителей, в том числе в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.
Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (http://zpp.rospotrebnadzor.ru) содержит информацию в области защиты прав потребителей, представляющую интерес для широкого круга потребителей, в том числе памятки и алгоритмы действий потребителей при возникновении спорных ситуаций, ответы на часто задаваемые вопросы, типовые образцы претензий и исковых заявлений, материалы судебной практики, сведения о продукции, не соответствующей обязательным требованиям.
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (https://dom.gosuslugi.ru) содержит большой объем информации для потребителей жилищно-коммунальных услуг, в том числе об изменениях законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, тарифах, льготах и субсидиях, предоставляет потребителям возможность внесения показаний индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, оплаты за жилищно-коммунальные услуги, получения сведений о многоквартирном доме, управляющей организации, договоре управления многоквартирным домом, решениях общих собраний, направление обращений и жалоб исполнителям жилищно-коммунальных услуг и в органы власти, принятие участия в совместных электронных голосованиях и обсуждение вопросов и проблем с соседями по дому на форуме.