Работа АУ Многофункциональный центр Югры» с 25 марта 2020 года

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Работа АУ Многофункциональный центр Югры» с 25 марта 2020 года

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в мире и введенным в автономном округе режимом повышенной готовности с 25 марта 2020 года АУ «Многофункциональный центр Югры» переходит на работу ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

 

В период действия режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019) убедительно просим Вас, по возможности, ОТМЕНИТЬ ЛИЧНЫЕ ВИЗИТЫ в АУ «Многофункциональный центр Югры».

 

ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ ОНЛАЙН: Портал Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ поможет Вам получить большинство услуг, не выходя из дома.

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ:

 

- по телефону 8-800-101-0001

 

(понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00, суббота: с 08.00 до 15.00); - по ссылке https://mfc.admhmao.ru («Запись на прием»)

 

Прийти и активировать талон в АУ «Многофункциональный центр Югры» можно за 10 минут до указанного времени в талоне предварительной записи (вход в помещение МФЦ осуществляется только при наличии распечатанного талона или фотографии талона на мобильном телефоне).

 

Статус рассмотрения заявления, поданного ранее, Вы можете отслеживать на сайте https://mfc.admhmao.ru

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

 

- по бесплатному телефону 8-800-101-0001

 

(понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00, суббота: с 08.00 до 15.00); - написать письмо на электронную почту office@mfchmao.ru.

 

Пожалуйста, указывайте контактные телефоны, чтобы оператор смог связаться с Вами.

 

Для предварительной записи и консультирования в МФЦ, расположенных на территории автономного округа, необходимо обращаться по телефонам:

 

Территория Номер телефона

 

Когалым 8 (34667) 2-48-86, 2-48-51

 

Лангепас 8(34669) 2-02-58 Администратор, 8(34669) 2-02-53 Эксперты ОПОиВД

 

Нягань 8(34672) 26-9-26

 

Радужный 8 (34668) 3-22-21

 

Урай 8(34676) 3-55-00, 3-56-00, 3-57-00, 3-38-89

 

Югорск 8(34675) 7-88-77

 

Покачи 8(34669) 75-001, 75-004

 

Пыть-Ях 8 (3463) 42-85-10, 46-93-00

 

Мегион 8 (34643) 3-47-74

 

Нефтеюганский р-н 8 (3463) 51-75-17 (доб: 801, 903, 904)

 

Нижневартовск 8 (3466) 29-28-28

 

Нижневартовский р-н 8 (3466) 28-10-55

 

Сургут МКУ «МФЦ г. Сургута» 8 (3462) 20-69-26, Отдел оказания услуг для бизнеса 8 (3462) 55-08-38

 

Сургутский р-н 8 (3462) 23-99-99

 

Белоярский р-н 8(34670) 22-500

 

Берёзовский р-н 8(34674) 2-13-87, 2-11-74

 

Кондинский р-н 8(34677) 4-10-08

 

Октябрьский р-н 8(34678) 2-15-15

 

Советский р-н 8 (34675) 3-11-35, 3-10-21, 3-10-20

 

Многофункциональные центры – место с массовым пребыванием людей. Данные меры реализуются, в первую очередь, для Вашей безопасности!

Втр, 03/24/2020 - 12:32

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