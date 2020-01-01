Работа АУ Многофункциональный центр Югры» с 25 марта 2020 года

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В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в мире и введенным в автономном округе режимом повышенной готовности с 25 марта 2020 года АУ «Многофункциональный центр Югры» переходит на работу ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
В период действия режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019) убедительно просим Вас, по возможности, ОТМЕНИТЬ ЛИЧНЫЕ ВИЗИТЫ в АУ «Многофункциональный центр Югры».
ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ ОНЛАЙН: Портал Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ поможет Вам получить большинство услуг, не выходя из дома.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ:
- по телефону 8-800-101-0001
(понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00, суббота: с 08.00 до 15.00); - по ссылке https://mfc.admhmao.ru («Запись на прием»)
Прийти и активировать талон в АУ «Многофункциональный центр Югры» можно за 10 минут до указанного времени в талоне предварительной записи (вход в помещение МФЦ осуществляется только при наличии распечатанного талона или фотографии талона на мобильном телефоне).
Статус рассмотрения заявления, поданного ранее, Вы можете отслеживать на сайте https://mfc.admhmao.ru
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:
- по бесплатному телефону 8-800-101-0001
(понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00, суббота: с 08.00 до 15.00); - написать письмо на электронную почту office@mfchmao.ru.
Пожалуйста, указывайте контактные телефоны, чтобы оператор смог связаться с Вами.
Для предварительной записи и консультирования в МФЦ, расположенных на территории автономного округа, необходимо обращаться по телефонам:
Территория Номер телефона
Когалым 8 (34667) 2-48-86, 2-48-51
Лангепас 8(34669) 2-02-58 Администратор, 8(34669) 2-02-53 Эксперты ОПОиВД
Нягань 8(34672) 26-9-26
Радужный 8 (34668) 3-22-21
Урай 8(34676) 3-55-00, 3-56-00, 3-57-00, 3-38-89
Югорск 8(34675) 7-88-77
Покачи 8(34669) 75-001, 75-004
Пыть-Ях 8 (3463) 42-85-10, 46-93-00
Мегион 8 (34643) 3-47-74
Нефтеюганский р-н 8 (3463) 51-75-17 (доб: 801, 903, 904)
Нижневартовск 8 (3466) 29-28-28
Нижневартовский р-н 8 (3466) 28-10-55
Сургут МКУ «МФЦ г. Сургута» 8 (3462) 20-69-26, Отдел оказания услуг для бизнеса 8 (3462) 55-08-38
Сургутский р-н 8 (3462) 23-99-99
Белоярский р-н 8(34670) 22-500
Берёзовский р-н 8(34674) 2-13-87, 2-11-74
Кондинский р-н 8(34677) 4-10-08
Октябрьский р-н 8(34678) 2-15-15
Советский р-н 8 (34675) 3-11-35, 3-10-21, 3-10-20
Многофункциональные центры – место с массовым пребыванием людей. Данные меры реализуются, в первую очередь, для Вашей безопасности!