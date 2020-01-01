Письма солдатам

- Русский
1 апреля начинается приём работ на региональный интернет-конкурс Музея геологии, нефти и газа «Письмо солдату. Из будущего в прошлое».
Музей геологии, нефти и газа ежегодно проводит региональный интернет-конкурс «Письмо солдату. Из будущего в прошлое».
К рассмотрению принимаются творческие работы, адресованные автором от своего лица или современников собирательному образу солдата Великой Отечественной войны.
Присылайте свои «письма» в электронном виде по адресу: press@muzgeo.ru до 20 апреля 2020 года с пометкой в теме письма «Конкурс «Письмо солдату».
Экспертный совет оценит поступившие работы по четырем критериям: выразительность, идейное содержание, соблюдение норм русского языка, оригинальность творческого решения и формы подачи материала.
В каждой возрастной группе будут определены победители, награждение которых пройдет 9 мая на примузейной площади в рамках творческой программы «Солдатский привал».
Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте www.muzgeo.ru («Мероприятия» - «Конкурсы» - «Ежегодный интернет-конкурс «Письмо солдату. Из будущего в прошлое») и по телефону: 8 (3467) 33-14-06.
Ждём ваших писем!