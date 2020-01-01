25 марта с 14:00 до 15:00 Региональный информационный центр «Югра» организует пресс-конференцию на тему: «Поправки в Конституцию. Международный опыт»

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В брифинге примут участие:
Розенко Станислав Васильевич – Директор юридического института, кандидат юридических наук, региональный эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг»;
Максимова Ирина Ивановна – председатель Общественной палаты Югры;
Акинина Наталья Юрьевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного, административного и муниципального права ЮГУ;
Федулов Игорь Николаевич – доктор философских наук, профессор истории, философии, права Югорского государственного университета.
Прямое общение с гостями даст возможность предоставить достоверную и оперативную информацию жителям автономного округа и Российской Федерации о поправках в Конституцию и о международном опыте по данной теме.