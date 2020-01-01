25 марта с 14:00 до 15:00 Региональный информационный центр «Югра» организует пресс-конференцию на тему: «Поправки в Конституцию. Международный опыт»

  • Русский
25 марта с 14:00 до 15:00 Региональный информационный центр «Югра» организует пресс-конференцию на тему: «Поправки в Конституцию. Международный опыт»

В брифинге примут участие:

Розенко Станислав Васильевич – Директор юридического института, кандидат юридических наук, региональный эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг»;

Максимова Ирина Ивановна – председатель Общественной палаты Югры;

Акинина Наталья Юрьевна  –  кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного, административного и муниципального права ЮГУ;

Федулов Игорь Николаевич – доктор философских наук, профессор истории, философии, права Югорского государственного университета.

Прямое общение с гостями даст возможность предоставить достоверную и оперативную информацию жителям автономного округа и Российской Федерации о поправках в Конституцию и о международном опыте по данной теме.

Втр, 03/24/2020 - 16:27

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 