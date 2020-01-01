Губернатор Югры Наталья Комарова поручила обеспечить граждан от 65 лет 2-недельным запасом продуктов первой необходимости

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Губернатор Югры Наталья Комарова поручила обеспечить граждан от 65 лет 2-недельным запасом продуктов первой необходимости
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Такое поручение глава региона дала сегодня в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

 

«У такой группы лиц дома должен быть неснижаемый запас товаров первой необходимости на каждые 14 дней, - сказала Наталья Колмарова. – Это касается всех муниципальных образований, департамента социального развития и организации взаимодействия с волонтерами». 

 

Напомним, в автономном округе действует режим повышенной готовности.

 

В нашем регионе проживают 110 тысяч человек в возрасте 65+. Эти люди в первую очередь включаются в группу риска.

 

«Призываю вас, уважаемые югорчане, без необходимости не покидать жилые помещения. Мною принято решение о дополнительных ограничениях, предусматривающих обязанность соблюдать режим самоизоляции по месту проживания граждан в возрасте старше 65 лет, за исключением работников здравоохранения, руководителей и сотрудников организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным», - сказала губернатор.

 

Также отдельное внимание уделяется комплексной безопасности детей. В округе проживает около 425 тысяч детей. Более 50 % - от 7 до 17 лет. По данным ВОЗ, уровень заболеваемости людей моложе 18 лет составляет 2,4% от всех зарегистрированных случаев. Но, они могут быть переносчиками заболевания.

 

«В этой связи призываю родителей обеспечить нахождение детей дома. Во время каникул и в период карантина сократить их личное общение с друг другом, - обратилась к югорчанам Наталья Комарова. – Кроме того, напоминаю, что направление организованных групп детей в какие-либо поездки запрещено. Организаторы вне зависимости от формы собственности, правового статуса организации будут нести ответственность».

 

В ходе заседания было отмечено, что в автономном округе по состоянию на 24 марта зарегистрировано 2 заболевших коронавирусной инфекцией. По информации медицинских работников, чувствуют они себя удовлетворительно. Под наблюдением (в том числе, в самоизоляции) находится 377 человек.

 

Официальный канал оперативного штаба Югры по ситуации с коронавирусом: https://t.me/ugra_official. Только достоверная информация. 

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Ср, 03/25/2020 - 09:48

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