80 югорских НКО получат грант Губернатора

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Определены победители конкурса на получение гранта губернатора Югры на развитие гражданского общества. Накануне состоялось заседание координационного совета первого в 2020 году конкурса.
В список лучших вошли 80 социально ориентированных некоммерческих организаций. В результате 91 проект получит гранты главы региона на сумму более 60 миллионов рублей.
Лидерами по числу победителей стали Ханты-Мансийск – 19 грантов на сумму свыше 20 миллионов рублей, Сургут – 18 грантов на 11 миллионов рублей, Нягань – 10 грантов на сумму 4,7 миллиона.
Самыми популярными направлениями первого в 2020 году конкурса стали охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; наука, образование и просвещение; культура и искусство.
Перечень победителей будет опубликован на сайте грантгубернатора.рф в течение 5 рабочих дней со дня заседания совета.
«Доступность конкурса увеличилась, растет конкуренция среди участников. Выбирать победителей становится все сложнее», – сказал генеральный директор центра гражданских и социальных инициатив Югры Яков Самохвалов.
Напомним, что на участие в первом в 2020 году конкурсе на грант губернатора было подано 325 заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций. До независимой экспертизы было допущено 290 проектов от 233 организаций.