80 югорских НКО получат грант Губернатора

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80 югорских НКО получат грант Губернатора
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Определены победители конкурса на получение гранта губернатора Югры на развитие гражданского общества. Накануне состоялось заседание координационного совета первого в 2020 году конкурса.

 

В список лучших вошли 80 социально ориентированных некоммерческих организаций. В результате 91 проект получит гранты главы региона на сумму более 60 миллионов рублей.

 

Лидерами по числу победителей стали Ханты-Мансийск – 19 грантов на сумму свыше 20 миллионов рублей, Сургут – 18 грантов на 11 миллионов рублей, Нягань – 10 грантов на сумму 4,7 миллиона.

 

Самыми популярными направлениями первого в 2020 году конкурса стали охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; наука, образование и просвещение; культура и искусство.

 

Перечень победителей будет опубликован на сайте грантгубернатора.рф в течение 5 рабочих дней со дня заседания совета.

 

«Доступность конкурса увеличилась, растет конкуренция среди участников. Выбирать победителей становится все сложнее», – сказал генеральный директор центра гражданских и социальных инициатив Югры Яков Самохвалов.

 

Напомним, что на участие в первом в 2020 году конкурсе на грант губернатора было подано 325 заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций. До независимой экспертизы было допущено 290 проектов от 233 организаций.

 

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Ср, 03/25/2020 - 12:44

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