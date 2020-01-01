#МЫВМЕСТЕ: 7,8 тысяч человек подключились к работе волонтерских штабов помощи пожилым и маломобильным гражданам

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#МЫВМЕСТЕ: 7,8 тысяч человек подключились к работе волонтерских штабов помощи пожилым и маломобильным гражданам

7 837 человек подали заявку на сайте мывместе2020.рф, чтобы присоединиться к помощи пожилым и маломобильным гражданам в период пандемии коронавируса. Прежде чем приступить к работе желающие проходят обучение и инструктаж по мерам безопасности.

 

На онлайн-конференции, прошедшей 24 марта, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев заявил, что организаторы акции #МЫВМЕСТЕ уже получили более тясячи заявков партнеров, готовых оказать помощь. Большинство отмечают, что готовы предоставлять транспорт, продукты и психологическую и юридическую помощь.

 

Среди партнеров – крупные коммерческие компании, представители малого и среднего бизнеса и общественные организации. Платформа «Россия – страна возможностей» попросила участников конкурса «Цифровой прорыв» разработать IT-решения в сферах здравоохранения и анализа данных. Также специалистов попросили помочь наладить процесс дистанционного обучения в регионах и, не нарушая рекомендаций, обеспечить информационную поддержку пожилым людям по настройке необходимых сервисов.

 

Помимо этого, на сайте мывместе2020.рф размещено более 100 услуг с бесплатным или льготным доступом в период распространения коронавируса, в том числе онлайн-трансляции театральных постановок, балета, концертов, виртуальные туры по музеям, образовательные курсы и прочее.

 

По состоянию на 16:00 24 марта, в колл-центр горячей линии для пожилых и маломобильных граждан поступило 5645 обращений, из них запросов о помощи (доставка продуктов и лекарств) – 3620, выполнено – 2821.

https://мывместе2020.рф/tpost/8j183548nm-aktsiya-mivm..

Ср, 03/25/2020 - 15:16

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