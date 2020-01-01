Подведены итоги окружного этапа конкурса «Семья года Югры»

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Как сообщили в департаменте социального развития Югры, в конкурсе, который проводился заочно, приняли участие 48 семей, проживающие в автономном округе не менее 10 лет, являющиеся победителями муниципальных этапов конкурса по 6 номинациям: «Трудовая династия», «Аборигенная семья», «Молодая семья Югры», «Древо жизни», «Многодетная семья», «Золотая семья Югры».
Члены жюри, в состав которого вошли представители органов власти автономного округа, представители общественности и средств массовой информации, в течение нескольких дней изучали присланные на конкурс работы.
В результате, победителем конкурса была признана семья Фирсовых из г. Белоярский.
В каждой номинации учреждены победители и призеры, которыми стали 18 семей.
«Трудовая династия»:
1 место - семья Козак (г. Нефтеюганск),
2 место - семья Речкиных (Советский район, п. Алябъевский),
3 место - семья Фус (г. Нижневартовск), семья Обатиных (Зеевых) (г. Белоярский).
«Молодая семья Югры»:
1 место - семья Мякишевых (г. Нефтеюганск),
2 место - семья Бродко (г. Лангепас),
3 место - семья Ивановых (г. Покачи), семья Уховых (Советский район, п. Алябъевский).
«Многодетная семья»:
1 место - семья Веделевых-Ямашевых (г. Пыть-Ях),
2 место - семья Пантелеевых (г. Нефтеюганск),
3 место - семья Токаевых (г. Когалым).
«Древо жизни»:
1 место - семья Павленко (г. Советский),
2 место - семья Пластининых (г. Нефтеюганск),
3 место - семья Пархоменко (Нижневартовский район, пгт. Излучинск).
«Аборигенная семья»:
1 место - семья Костаревых (Нижневартовский район, д. Чехломей).
«Золотая семья Югры»:
1 место - семья Морковкиных (г. Нефтеюганск),
2 место - семья Ерныховых (Белоярский район, с. Казым),
3 место - семья Филипповых (Советский район, п. Алябьевский).
«Семья-победитель и семьи, занявшие призовые места, примут участие в торжественных мероприятиях, которые состоятся ориентировочно в июле 2020 года в Ханты-Мансийске, - сообщила заместитель директора департамента социального развития Елена Немчинова. - Город Ханты-Мансийск является площадкой для проведения заключительных мероприятий конкурса не случайно. Победителем предыдущего конкурса – семьей года Югры – стала семья Ивановых из окружного центра».
Напомним, конкурс «Семья года Югры» проводится с 2004 года 1 раз в 2 года (первый год – муниципальный этап, второй год – окружной этап).
Победители окружного этапа конкурса «Семья года Югры»:
2004 год - семья Бабкиных, пгт. Междуреченский Кондинского района;
2006 год - семья Пластининых, пгт. Пойковский, Нефтеюганского района;
2008 год - семья Горловых, пгт. Федоровский Сургутского района;
2010 год - семья Поповых, г. Урай;
2012 год – семья Лутченко, г. Нижневартовск;
2014 год – семья Жуковых, г. Сургут;
2016 год – семья Могилевых, г. Нефтеюганск;
2018 год – семья Ивановых, г. Ханты-Мансийск.