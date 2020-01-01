Конституция закрепляет индексацию социальных выплат

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Право на социальные гарантии – один из самых важных блоков поправок в Конституцию страны.
Обновлённая Конституция устанавливает базовые принципы социального государства. В первую очередь, это гарантированные пенсии по принципу солидарности поколений, индексация которых будет происходить не реже одного раза в год. Индексироваться будут и другие социальные выплаты, льготы.
По сути, поддерживая обновление Конституции мы принимаем поправки за социальные гарантии. При чем, это не абстрактные юридические нормы, а их гарантированное исполнение в полном объеме. Новые поправки обеспечивают реальное воплощение прав и свобод человека, гражданина. Правительство обязано обеспечить реализацию мер социальной поддержки, создать условия для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни.
Приводим текст поправок.
Статья 75, пункт 6. «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленным федеральным законом»
Статья 75, пункт 7. «В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат»
«Поправки, связанные с социальными правами, будут гарантированы к исполнению. Это вписано в Конституцию, это гарантия, уверенность в завтрашнем дне. Мы видим ответственность правительства по отношению к населению. Мнение граждан очень важно. Граждане – часть государства, только от нас зависит наше будущее. Поправки в Конституцию касаются каждого из нас», – подчеркнул заместителя председателя общественной организации «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» Владислав Дзябко.