Конституция закрепляет индексацию социальных выплат

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Конституция закрепляет индексацию социальных выплат
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Право на социальные гарантии – один из самых важных блоков поправок в Конституцию страны.

Обновлённая Конституция устанавливает базовые принципы социального государства. В первую очередь, это гарантированные пенсии по принципу солидарности поколений, индексация которых будет происходить не реже одного раза в год. Индексироваться будут и другие социальные выплаты, льготы.

По сути, поддерживая обновление Конституции мы принимаем поправки за социальные гарантии. При чем, это не абстрактные юридические нормы, а их гарантированное исполнение в полном объеме. Новые поправки обеспечивают реальное воплощение прав и свобод человека, гражданина. Правительство обязано обеспечить реализацию мер социальной поддержки, создать условия для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни.

Приводим текст поправок.

Статья 75, пункт 6. «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленным федеральным законом»

Статья 75, пункт 7. «В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат»

«Поправки, связанные с социальными правами, будут гарантированы к исполнению. Это вписано в Конституцию, это гарантия, уверенность в завтрашнем дне. Мы видим ответственность правительства по отношению к населению. Мнение граждан очень важно. Граждане – часть государства, только от нас зависит наше будущее. Поправки в Конституцию касаются каждого из нас», – подчеркнул заместителя председателя общественной организации «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» Владислав Дзябко.

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Чт, 03/26/2020 - 13:31

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