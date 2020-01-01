Культура – важнейший ресурс страны

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Культура – важнейший ресурс страны
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Государство становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов России.

Такой вывод можно сделать, изучив поправки в Конституцию страны, связанные с сохранением культурного наследия. Успех России возможен только в опоре на нашу культуру.

Приводим текст поправок:

Статья 68. «Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством»

Статья 69. «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и международными договорами Российской Федерации. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

Культура – многогранное явление. Это целый мир, отрасль, сфера духовного, нравственного развития. Поэтому культура – это ключевой аспект воспитания подрастающего поколения колоритной и самобытной России.

«Наш театр был создан и работает в Урае уже 24 года. Я как руководитель, как режиссёр работала с разными возрастными категориями – дети, взрослые. Поэтому могу сказать, что необходимо развивать ребенка нравственно, духовно через средства культуры. На протяжении много лет я вижу, как положительно воспитывает ребят атмосфера театра, искусства, – отметила руководитель Центра эстетического развития «Свободный театр», режиссер народного театра «Синяя птица» Лариса Коршунова. – Культура создает условия для счастливой жизни человека в родном городе, месте, территории. Мы хотим наслаждаться культурными ценностями, пользоваться объектами инфраструктуры. Наличие культурных объектов – это показатель успешности, развития того или иного города. Правильно, что поправки в Конституцию закрепляют развитие, охрану культуры. Она признается важнейшим ресурсом страны».

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Чт, 03/26/2020 - 13:39

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