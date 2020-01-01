Белоярский район продолжает активно развиваться

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Рабочую встречу с главой Белоярского района Сергеем Маненковым и исполняющим обязанности председателя думы муниципального образования Юрием Громовым провела губернатор Югры Наталья Комарова. Разговор был посвящен итогам работы органов местного самоуправления за 2019 год, вопросам социально-экономической ситуации в районе, перспективам его развития.
По словам Сергея Маненкова, главный приоритет в работе муниципалитета – выполнение задач, поставленных майскими указами президента Российской Федерации. По итогам работы за 2019 год район достиг хороших показателей в социально-экономическом развитии.
Так, среднегодовая численность населения Белоярского района за 2019 год составила 28384 человека. Только за прошлый год на свет появились 324 младенца. Рождаемость превышает смертность в 2,3 раза.
«Несмотря на то, что сегодня в стране наметилось снижение рождаемости, у нас в Белоярском районе в прошлом году рождаемость увеличилась на 9,5%. И в этом году положительная динамика по рождаемости продолжается», - подчеркнул глава муниципального образования.
Интересовало губернатора развитие малого и среднего бизнеса. «Здесь, полагаю, важно все, что связано с северным оленеводством, с новым креативным проектом, касающимся выращивания родиолы розовой, так называемого «золотого корня». А также в целом объемы промышленного производства – как отрасли развиваются с точки зрения вклада в этот общий показатель», - сказала Наталья Комарова.
Сергей Маненков доложил, что объем промышленного производства по крупным и средним предприятиям за 2019 год составил 66,6 млрд рублей. Индекс промышленного производства по району достиг 140%.
«Объем добываемой нефти с каждым годом растет. В прошлом году прирост составил почти 9%, добыли 2,8 миллионов тонн нефти. Это хороший показатель», - обратил внимание глава Белоярского района.
«Это результаты довольно серьезных усилий нефтяных компаний в области инноваций, связанных с разработкой трудноизвлекаемых запасов. Наступило время, когда идет отдача», - отметила губернатор.
Говоря о выращивании «золотого корня» Сергей Маненков рассказал, что на сегодняшний день под эти цели формируется участок. Кроме того, имеется заключение Московского государственного университета о том, что северная территория, как никакая другая, подходит для выращивания не только родиолы розовой, но и других лекарственных растений.
«Уверен, что как минимум с вашей моральной поддержкой, а может и поддержкой тех предпринимателей, которые будут инвестировать в него, мы этот проект реализуем», - выразил мнение руководитель муниципалитета.
Поголовье северных оленей в прошлом году составило 16,6 тысяч голов, увеличившись на 400 по сравнению с 2018 годом. Всего же за последние 5 лет поголовье северных оленей увеличилось на 6,8%. Оленеводческие хозяйства Белоярского района в прошлом году получили государственную поддержку в размере 14,8 миллионов рублей.
«Немаловажно сохранить оленеводство – нашу традиционную отрасль. Оленина востребована и с каждым годом переработка в процентном отношении растет. Это экологически чистое, диетическое мясо», - подчеркнул Сергей Маненков.
«Важно создать такую культуру этой отрасли, чтобы каждый этап был под контролем, сертифицирован, регламентирован и, следовательно, вы получали те доходность и эффективность, которые запланировали», - обратила внимание Наталья Комарова.
В соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство» в 2019 году оказана финансовая поддержка 59 субъектам малого бизнеса Белоярского района на сумму 9,9 миллионов рублей, что позволило сохранить 151 рабочее место и создать 23 новых.
Не осталась без внимания и жилищная тема. По словам Сергея Маненкова, в соответствии с региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в прошлом году переселены 53 семьи. На сегодняшний день в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года, и подлежащими сносу, проживает 337 семей. Он подчеркнул, что работа по переселению будет выполнена досрочно.
Всего же за 2019 год 191 семья улучшила жилищные условия. На 1 января этого года в очереди по социальному найму стоит 171 семья.
«В районе действует альтернативная форма поддержки многодетных семей – это возможность приобретения жилья в рассрочку без процентов. За последние 2 года такой поддержкой воспользовалась 21 многодетная семья», - добавил глава муниципалитета.
«Безусловно, одна из важнейших тем – благоустройство. В отношении не только столицы района, но и других поселений. Как вы выстраиваете соотношение принимаемых решений по каждому поселению с тем, чтобы с одинаковой заботой подойти к развитию общих территорий каждого поселения?», - поинтересовалась Наталья Комарова.
Сергей Маненков отметил, что по созданию комфортной среды в районе проведена большая работа. Так, продолжается реализация уникального проекта – благоустройство набережной «Сэй Пан». Проект уже одержал победу во всероссийском конкурсе, завоевав грант в 60 миллионов рублей. В этом году планируется завершить строительство всей набережной. В прошлом году к юбилею города была благоустроена улица Центральная, открыт скейт-парк.
«Учитывая, что этот год – Год памяти и славы, мы достаточно много сделаем и в городе, и в поселках. У нас с общественностью утверждены планы развития комфортной среды по благоустройству практически всех населенных пунктов», - доложил Сергей Маненков.
«Депутаты руководствуются тем, что ни одна из территорий нашего района не должна быть обделенной. Должен соблюдаться баланс. Если мы строим красивую набережную, стадион, школу, то все это должно быть как в трассовых, так и в национальных поселках», - сказал Юрий Громовой.
В ходе разговора была поднята тема образования. В соответствии с одноименным нацпроектом в Белоярском районе ведется строительство 2 уникальных социальных объектов – школы и детского сада в городе Белоярский. Оба учреждения в этом году откроют свои двери. В прошлом году детские сады «Сказка» и «Семицветик» стали победителями всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад», среди лучших детских садов России – детский сад «Березка».
По итогам всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в число победителей вошли две школы Белоярского района – городская школа №1 и школа села Полноват. Дипломом победителя всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость отечественного образования» награждена школа поселка Сосновка.
«В Белоярском районе есть проблемы, но мы заточены под их решение, мы знаем свой вектор развития. Если говорить про те нацпроекты, которыми занимается муниципалитет, то мы их выполним досрочно», - подвел итог Сергей Маненков.
«Спасибо вам и жителям Белоярского района, что грамотно и эффективно распоряжаетесь ресурсами, получаете пользу более высокую от бюджетного рубля, чем можно было бы предположить. Все это в общую копилку – для людей», - резюмировала Наталья Комарова.