Общественная палата Югры подписала соглашение с общественными объединениями региона

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24 марта в окружной столице состоялось подписание соглашения между Общественной палатой Югры и общественными организациями автономного округа. Данный документ позволит сформировать состав общественных наблюдателей, которые будут следить за ходом всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова напомнила, что ровно два года назад вышел нормативно-правовой документ на уровне Российской Федерации по выборам Президента, который наделил полномочиями Общественные палаты формировать состав наблюдателей. Тогда в округе был сформирован первый корпус общественных наблюдателей. Основными партнёрами стали различные организации, было сформировано 3041 наблюдателя, которые отработали на всех 710 участках округа.
И на этот раз ответственность за формирование корпуса наблюдателей легла на Общественную палату Югры, поэтому сотрудничество с крупнейшими общественными объединениями продолжается. Ирина Максимова отметила, что более ответственных людей как представителей данной организаций не найти, никто так, как они не стоят на страже общественного контроля.
Наблюдателем может стать любой гражданин. На сайте Общественной палаты указаны адреса координаторов в муниципальных образованиях, куда может обратиться любой человек и стать наблюдателем. Общественная палата Югры является гарантом легитимности на выборах, и это формирование обеспечит прозрачность всенародного голосования.
Примерное количество наблюдателей в Югре составит не менее 3800 человек. На одном избирательном участке будет находиться по 5-7 наблюдателей. Они вместе с участковыми избирательной комиссии будут выезжать к тем, кто не сможет прийти на участки для голосования. Такие меры позволят проголосовать максимальному количеству людей.
Ирина Максимова обратилась к жителям округа с просьбой исполнить свой гражданский долг и стать участником общенародного голосования.
– Отдать свой голос – это долг каждого гражданина. И общественные организации каждый день своей работой доказывают, что гражданская ответственность – это самое главное в человеке.
Одной из важнейшей поправкой в Основной закон страны она считает изменения о субъекте гражданского права, в том числе о добровольчестве и общественных объединениях. Так, в Основном документе зафиксировано, что эти организации являются частью преобразований нашей страны и стали отраслью преобразования Российской Федерации.
Стоит отметить, что в подписании документа также участвовала президент общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Спасение Югры» Людмила Алферова, одной из старейших объединений автономного округа.
Николай Меров