На реализацию госпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» направят дополнительные средства

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На 32-ом заседании Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, которое состоялось 24 марта, был рассмотрен вопрос о бюджете Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Заместитель директора департамента финансов Югры Татьяна Урсу акцентировала внимание собравшихся на реализации программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».
– Учитывая сегодняшнюю ситуацию с распространением коронавируса в мире, из перечня мероприятий программы были исключены Международные соревнования на Кубок губернатора по гребле на обласах и конференция «Коренные народы. Нефть. Закон». Но освободившиеся финансовые средства не будут направлены в резервный фонд Югры, а будут перераспределены внутри программы. Более того, в неё были включены дополнительные средства в размере 2 млн 409 тысяч рублей, которые пойдут на чествование трудовых династий, старейшин и юбиляров из числа коренных малочисленных народов Севера, – сообщила Татьяна Урсу.
Значительно увеличены расходы на 2020 год на реализацию жилищных программ. Так, на реализацию государственной программы «Предоставление субсидии на приобретение или строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в бюджете автономного округа запланированы значительные средства – 360 млн рублей.
По мнению председателя Ассамблеи представителей КМНС Еремея Айпина, эти средства существенно помогут в продвижении очереди по данной программе.
В своем докладе Татьяна Урсу отдельно остановилась на вопросе строительства образовательного учреждения в деревне Хулимсунте Берёзовского района.
– В этом году правительство Югры предусмотрела дополнительные финансовые средства, которые дадут возможность завершить строительство социально-значимых объектов. Так, на завершение строительства школы в Хулимсунте будет выделено 176 млн. рублей. Данный суммы будет достаточно, чтобы завершить строительство объекта к концу этого года, – сообщила Татьяна Урсу.
Людмила Теткина