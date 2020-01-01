Пенсионный фонд рекомендует отменить личные визиты

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Отделение Пенсионного фонда по ХМАО-Югре, в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и введенным в автономном округе режимом повышенной готовности, просит югорчан отменить личные визиты в Клиентские службы и пользоваться получением услуг Пенсионного фонда в режиме онлайн на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ и сайте ПФР.
Пенсионный фонд России рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет, чтобы реже посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через личный кабинет на сайте Фонда или портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.
Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.
Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы в кабинете. Соответственно, в нем также есть возможность подать заявление от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.
В случае если у граждан есть вопросы относительно назначенных выплат или другие вопросы по компетенции Пенсионного фонда, их можно направить через онлайн-приёмную.
Оперативная информация предоставляется по справочным телефонным номерам территориальных органов Пенсионного фонда. Найти контактную информацию можно в верхней части сайта ПФР в разделе «Контакты региона», предварительно выбрав субъект РФ.
Если все же необходимо посетить территориальный офис Пенсионного фонда, лучше воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приёма в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить запись.
В случае если для отдельных граждан обращение за услугами через специализированные электронные сервисы может быть сопряжено с трудностями, обусловленными возрастом, проблемами со здоровьем, отсутствием интернета и персонального компьютера, рекомендуем воспользоваться телефонами горячей линии и получить консультацию специалиста .
Татьяна Зайцева - управляющий Отделением Пенсионного фонда по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре: "Очень важно в период такой ситуации оградить людей преклонного возраста заботой и близким людям быть на связи со своими престарелыми родителями, оказывать им помощь. Если же близких и родных у одиноких престарелых пенсионеров нет, то на помощь к таким людям должны прийти сотрудники социальной защиты и волонтёры. В случае крайней необходимости, если вопросы пенсионного и социального обеспечения не возможно решить дистанционно с помощью электронных сервисов, в интересах таких граждан ведётся консультирование специалистами Пенсионного фонда по телефонам горячей линии".
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: по телефону 8(3467)393-100 (понедельник – пятница: с 09.00 до 17.00) По вопросам выплаты пенсий, социальных пособий 8(3467) 393-615 и 393-634
Список телефонов «горячей линии» в территориальных органах ПФР
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
УПФР в г. Югорске 8(34675) 7-10-38, 7-62-02
Клиентская служба в Советском районе - 8(34675) 3-84-63.
УПФР в г. Сургуте - 8 (3462) 77-88-88,
по вопросам приема граждан – 8 (3462) 77-88-50,
по вопросам персонифицированного учета и взаимодействию со страхователями – 8 (3462) 77-89-15, 77-88-75, 77-88-45.
Клиентская служба в г. Лянторе - 8(34638) 2-25-29.
УПФР в г. Нижневартовске - 8(3466) 49-54-74.
Клиентская служба в г. Мегионе - 8(34643) 2-42-55.
Клиентская служба в г. Радужный - 8(34668) 3-19-69, 3-76-51.
УПФР в г. Покачи - 8(34669) 7-43-10.
Клиентская служба в г. Лангепасе - 8(34669) 5-04-11.
Клиентская служба в г. Когалыме - 8(34667) 2-18-41.
УПФР в г. Нефтеюганске– 8 (3463) 29-64-60.
Клиентская служба в г.Пыть-Яхе - 8 (3463) 43-31-10, 42-26-43.
УПФР в г. Нягани – 8 (3467) 3-55-03, 3-56-02.
УПФР в г. Урае– 8 (34676) 3-10-64.
Клиентская служба в Кондинском районе – 8(34677) 3-45-03.
УПФР в г. Белоярский– 8 (34670) 2-37-83.
Клиентская служба в Березовском районе – 8 (34674) 2-40-60.
УПФР в г. Ханты-Мансийске – 8 (3467) 39-31-12,
по вопросам социальных выплат – 8 (3467) 39-31-32,
по вопросам персонифицированного учета и взаимодействию со страхователями - 8 (3467) 35-05-69.