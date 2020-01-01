В столице округа выберут лучший «Подарок Вороне»

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Совсем скоро по всей Югре будут отмечать традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день». Региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в ХМАО-Югре предлагает присоединиться к празднику и приглашает к участию в творческом интернет-конкурсе «Подарок Вороне».
Конкурсные работы будут приниматься в электронном виде на e-mail: hto@odntugra.ru до 17 апреля 2020 года по двум номинациям: «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство». Работа может быть выполнена в любых техниках и жанрах.
Поступившие заявки будет оценивать компетентное жюри по следующим критериям - творческий подход, оригинальность работы, техника выполнения, композиция, цветовое решение, уровень художественного мастерства, гармония пропорций.
Ознакомиться с положением о конкурсе и узнать более подробную информацию можно по телефонам 8-3467-33-29-64, 33-32-71 и в официальной группе Регионального отделения Ассамблеи народов России в ХМАО-Югре в социальной сети «ВКонтакте».
Организаторы конкурса Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в ХМАО – Югре.
Мы в VK – vk.com/assambleyaugra