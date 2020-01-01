Окружной Дом народного творчества в on-line!

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Сегодня в Окружном Доме народного творчества прошла онлайн-трансляция с Алексем Рещиковым, руководителем Окружной Школы по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов.
Духовная жизнь хантов и манси включает не только театрализованное, декоративно-прикладное и изобразительное искусство, но и музыкальное. Это старейшее творческое отражение имеет очень важное место в обрядовом значении народов Севера, потому что с пением и мелодией связаны многие сакральные действа.
Именно поэтому Алексей Рещиков познакомил гостей трансляции с историей сакраментальных инструментов, рассказал о тонкостях звучания традиционного наигрыша «Куринька» с помощью санквылтапа и нарс-юха, о мастерах игры на традиционных инструментах.
Онлайн-трансляция вызвала большой интерес среди тех, кто неравнодушен к традиционной культуре обских угров. Благодаря этому, трансляцию смогли увидеть жители с отдалённых мест.
В частности, к нам присоединились более 1500 человек, направлено множество положительных не только с автономного округа, но и из других уголков России, Казахстана, Финляндии, Турции, Украины, Беларуси и других стран.
Оставайтесь с нами онлайн!
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»