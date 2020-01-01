Достоверная информация о ситуации с коронавирусом в Югре доступна в мессенджерах

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Достоверная информация о ситуации с коронавирусом в Югре доступна в мессенджерах
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Ряд официальных каналов и групп запустил в популярных мессенджерах департамент общественных и внешних связей Югры. Они доступны на платформах «Яндекс.Чаты», «Telegram» и «Viber».

 

В них представлена самая полная и актуальная информация о текущей ситуации вокруг новой коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе.

 

Так, пользователи мессенджеров смогут ознакомиться с последними новостями, видеосюжетами по данной теме, найти все необходимые рекомендации по профилактике и предупреждению распространения инфекции.

 

Кроме того, в источниках представлены ссылки на официальные ресурсы, номера телефонов горячих линий, пошаговые инструкции о действиях в случае обнаружения у себя симптомов коронавируса.

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пт, 03/27/2020 - 11:25

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