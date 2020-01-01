Достоверная информация о ситуации с коронавирусом в Югре доступна в мессенджерах

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Ряд официальных каналов и групп запустил в популярных мессенджерах департамент общественных и внешних связей Югры. Они доступны на платформах «Яндекс.Чаты», «Telegram» и «Viber».
В них представлена самая полная и актуальная информация о текущей ситуации вокруг новой коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе.
Так, пользователи мессенджеров смогут ознакомиться с последними новостями, видеосюжетами по данной теме, найти все необходимые рекомендации по профилактике и предупреждению распространения инфекции.
Кроме того, в источниках представлены ссылки на официальные ресурсы, номера телефонов горячих линий, пошаговые инструкции о действиях в случае обнаружения у себя симптомов коронавируса.