Дополнительные меры безопасности введены в Югре в связи с коронавирусом

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Дополнительные меры безопасности введены в Югре в связи с коронавирусом
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Постановление о введении дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Югры подписала губернатор Наталья Комарова.

 

В соответствии с документом с 30 марта и на период действия режима повышенной готовности сотрудники государственных и муниципальных органов власти, предприятий и учреждений переводятся на дистанционную форму работы. Представителям нанимателя и работодателям поручено утвердить списки работников, переведенных на такой режим работы, порядок дистанционной служебной деятельности.

 

Кроме того, постановлением до 30 апреля приостанавливается деятельность организаций, оказывающих услуги по курению кальяна; а также функционирующих в сферах культуры, спорта; учреждений, осуществляющих развлекательную, досуговую, тренировочную деятельность.

 

Подведомственные органам госвласти и местного самоуправления пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации, детские лагеря, гостиницы до 1 июня приостанавливают бронирование мест, прием и размещение гостей.

 

Документом до 30 апреля вводится запрет на выезд организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные, культурно-массовые мероприятия за пределы Югры.

 

До 5 апреля приостанавливается деятельность организаций в сфере общественного питания, детских игровых комнат, развлекательных центров для детей, объектов розничной торговли, за исключением аптек и магазинов, обеспечивающих население товарами первой необходимости. Также исключение составляют точки обслуживания на вынос и также службы доставки.

 

Югорчанам до 5 апреля рекомендовано приостановить посещение религиозных организаций и объектов, ограничить поездки, в том числе для туризма и отдыха.

 

Постановление размещено на едином официальном сайте государственных органов Югры.

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пнд, 03/30/2020 - 14:27

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