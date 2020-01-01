Дополнительные меры безопасности введены в Югре в связи с коронавирусом

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Постановление о введении дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Югры подписала губернатор Наталья Комарова.
В соответствии с документом с 30 марта и на период действия режима повышенной готовности сотрудники государственных и муниципальных органов власти, предприятий и учреждений переводятся на дистанционную форму работы. Представителям нанимателя и работодателям поручено утвердить списки работников, переведенных на такой режим работы, порядок дистанционной служебной деятельности.
Кроме того, постановлением до 30 апреля приостанавливается деятельность организаций, оказывающих услуги по курению кальяна; а также функционирующих в сферах культуры, спорта; учреждений, осуществляющих развлекательную, досуговую, тренировочную деятельность.
Подведомственные органам госвласти и местного самоуправления пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации, детские лагеря, гостиницы до 1 июня приостанавливают бронирование мест, прием и размещение гостей.
Документом до 30 апреля вводится запрет на выезд организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные, культурно-массовые мероприятия за пределы Югры.
До 5 апреля приостанавливается деятельность организаций в сфере общественного питания, детских игровых комнат, развлекательных центров для детей, объектов розничной торговли, за исключением аптек и магазинов, обеспечивающих население товарами первой необходимости. Также исключение составляют точки обслуживания на вынос и также службы доставки.
Югорчанам до 5 апреля рекомендовано приостановить посещение религиозных организаций и объектов, ограничить поездки, в том числе для туризма и отдыха.
Постановление размещено на едином официальном сайте государственных органов Югры.