В России стартовал «Цифровой диктант»

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Всероссийский «Цифровой диктант-2020» пройдет с 28 марта по 11 апреля в онлайн-формате. Акция станет самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в России.
На сайте «Цифровой диктант» каждый пользователь может проверить свои навыки работы с компьютером и гаджетами, знание базовых программ и приложений и владение основами кибербезопасности. Впервые здесь можно показать и своё знание инновационных технологий: искусственного интеллекта, интернета вещей, блокчейна и др.
Вопросы диктанта рассчитаны на пользователей разного возраста: детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет) и взрослых (18 лет и старше) и разделены на 4 смысловых блока.
На сайте «Цифрового диктанта» впервые создана карта цифровых возможностей регионов. На ней будут собраны данные о проектах и программах, которые реализуются в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» и направлены на повышение цифровой культуры граждан, формирование базовых основ цифровой грамотности.
Подготовиться к «Цифровому диктанту» и показать высокие результаты поможет специально разработанный на платформе Учи.Ру онлайн-курс из 11 лекций по различным тематикам.
Стоит отметить, что на сайте акции собраны не только учебные материалы. Здесь можно найти ссылки на полезные во время карантина приложения и онлайн-сервисы: самообразование, книги, кино, музеи и др.