Наталья Комарова: Активные, энергичные, всегда готовые прийти на помощь – это качества гражданского активиста

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Наталья Комарова провела встречу с победителями первого конкурса гранта губернатора Югры на развитие гражданского общества 2020 года. В связи с режимом повышенной готовности с целью предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции она впервые прошла в онлайн-формате.
«Заинтересована во встрече с вами, уважаемые коллеги, - обратилась к победителям конкурса глава региона. – Результаты конкурсов на грант губернатора показали, что югорские НКО обладают инновационным потенциалом. Вам удается создавать уникальные проекты. Активные, энергичные, всегда готовые прийти на помощь – это качества гражданского активиста. Все вы заряжены светлыми идеями, инициативами, проектами, устремленными в будущее, направленными на развитие региона. Нам все это понадобится в кратном объёме из-за потерь, которые сопровождают уже несколько месяцев 2020 год».
Напомним, победителями первого конкурса гранта губернатора Югры в 2020 году стали представители 80 социально ориентированных некоммерческих организаций округа.
Директор фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Самохвалов озвучил тенденции, сложившиеся по итогам первого конкурса.
Так, отмечен рост активности НКО – на конкурс поступило на 22% больше заявок, чем во втором конкурсе 2019 года. «Это была одна из целей – повысить доступность и возможностей для некоммерческих организаций», - сказал он.
Также Яков Самохвалов отметил, что формируется региональное экспертное сообщество. Половина независимых экспертов конкурса – югорчане. Независимыми экспертами сделано 623 экспертиз (на 153 больше, чем в прошлом). Выросло количество качественных заявок (заявок с суммой баллов более 60). Таких проектов 48% от поданных (42% в прошлом году). Увеличилось представительство небольших населенных пунктов на конкурсе. Подано 62 заявки (в прошлом конкурсе – 40).
Самое большое количество баллов набрал проект Интернет портал «Шахматы online» федерации шахмат Югры (г. Ханты-Мансийск) – 84,5 баллов из 100 возможных.
Цель проекта – обеспечение 100% доступности шахматных соревнований для учеников образовательных учреждений отдаленных поселений автономного округа вне зависимости от состояния материально-технической базы или транспортной инфраструктуры. Для достижения поставленной цели будет разработана и запущена интернет-платформа, отвечающая всем необходимым требованиям по удобству использования и адаптации для мобильных устройств.
Основной аудиторией проекта станут учащиеся школ в возрасте от 6 до 15 лет – 2107 человек, посещающие дополнительные занятия и факультативы по шахматам. Дополнительно участниками проекта станут слепые дети, получающие дополнительное шахматное образование (18 человек из Нижневартовска, Радужного и Нефтеюганска).
Было отмечено, что данный проект стал еще актуальнее в условиях введения в Югре 18 марта режима повышенной готовности.
Самую большую сумму гранта: 2,9 млн рублей получил проект «Югра-курс на безопасность» (Добровольно-спасательное пожарное формирование по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре).
Цель проекта – снижение количества чрезвычайных происшествий, повышение защищенности и грамотности действий населения для предупреждения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенных и природных катастроф. Одно из ключевых решений проекта – создание единого ресурсного центра, в котором будут сосредоточены силы и средства общественных организаций, профильных учреждений, для решения задач по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, оказания гуманитарной, морально-психологической помощи нуждающимся.
На базе ресурсного центра будут созданы условия для разработки программ, методических материалов с использованием современных технических средств, в том числе технологий виртуальной реальности, которые позволят создать условия, приближенные к реальным чрезвычайным ситуациям, для подготовки волонтёров и добровольцев. Методический материал для получения теоретических знаний, практических навыков по недопущению происшествий будет подготовлен для каждой возрастной группы.
Для эффективной работы будут созданы мобильные бригады, осуществляющие сезонную профилактическую деятельность, включая весенний паводок, ледоход, пожароопасный период, массовое нахождение людей на водоёмах, аномальное понижение температур на территории Югры. Подготовка мобильных бригад на базе ресурсного центра позволит обучить добровольцев навыкам использования современного оборудования для решения задач по оказанию экстренной помощи, спасению на водных объектах, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, поиску без вести пропавших, доставке гуманитарной помощи.
Далее главе региона были представлены проекты:
- с самым большим уровнем софинансирования «Оборудование для здоровья детей» (благотворительный фонд «Траектория надежды», г. Сургут)
- из самого малого населенного пункта: «Военно-патриотический клуб «Наследники Конды» (православный приход храма преподобного Серафима Саровского гп. Талинка Октябрьского района)
- самая настойчивая организация: не выигрывала на предыдущих конкурсах, но доработала проект и смогла победить с третьего раза (автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр гражданского, военно-патриотического и спортивно-технического воспитания «Легион Югры» г. Нягань).
Проекты: Подростково-молодежный клуб «Следопыт»; «Традиции Югры: Северное многоборье».
- самая опытная организация: чаще других выигрывала грант губернатора (автономная некоммерческая организация по работе с детьми и молодёжью «МОЛОДЁЖКА», г. Нягань).
Проекты: Фестиваль национальных культур, кухни и ремесел «Этноград»; фестиваль уличного спорта «Тротуар».
В первом конкурсе 2020 года были созданы специальные направления – проекты, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проекты по поддержке коренных малочисленных народов Севера.
Победителями стали:
- 75 залпов Победы (автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр технического и гуманитарного развития» г. Нефтеюганск);
- фестиваль «Рыболовные традиции Югры - 2020» (национальная община коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ильбигорская», с. Казым Белоярского района).
«Поздравляю вас с победой в первом конкурсе грантов губернатора Югры 2020 года. Спасибо вам за идеи, проекты. Правительство автономного округа окажет всестороннюю поддержку в реализации проектов победителей», - сказала Наталья Комарова.