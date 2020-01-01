Медиа-проект «Мастерица из рода Ай хар сагнхум ёх» к юбилею Зои Никифоровны Лозямовой

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Медиа-проект «Мастерица из рода Ай хар сагнхум ёх» к юбилею Зои Никифоровны Лозямовой

30 марта 2020 года отмечает 75-летний юбилей  народный мастер России, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера», дорогой и известный в округе и за его пределами человек, великолепный мастер по народным промыслам казымских ханты, постоянный друг и соратник Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» – Зоя Никифоровна Лозямова!

 

Коллектив музея поздравляет именинницу медиа-выставкой «Мастерица из рода Ай хар сагнхум ёх» из цикла «История семьи в истории страны – след прожитой жизни» и желает крепкого здоровья большому роду людей редкого песчаного бора на яру устья реки Помут и его хранительнице, родившейся с «иголкой в руках», воспитавшей пятерых детей, стоявшей у истоков становления музея «Торум Маа», душой радеющей за свою родную культуру.

За более чем 13-летнюю историю цикла «История семьи в истории страны – след прожитой жизни» презентация выставки впервые состоится в медиа-пространстве http://media.torummaa.ru/

Втр, 03/31/2020 - 10:03

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