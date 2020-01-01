Поправки в Конституцию – новая степень защиты истории

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Поправки в Конституцию – новая степень защиты истории
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

В Основном законе государства особое внимание уделено защите суверенитета, праву жить без войны.

 

В Конституции РФ утверждается недопустимость отчуждения территории. По сути, под запретом любые действия и призывы, направленные на отчуждение территории. Конституция фактически провозглашает статус страны-миротворца, историческую миссию России по поддержке соотечественников, по защите  мира и общечеловеческих ценностей.

 

В России в мире и согласии живут люди разных национальностей. Меры России по поддержанию этого мира дружбы, укреплению общего дома для мирной жизни народов будут приняты и в ближайшем будущем. Для нашего государства – это приоритет.

 

В Основном законе страны красной линией прописана обязанность государства защищать свою территорию. При этом государство чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Это незыблемо. 

 

«Поправки в Конституцию – это новая степень защиты истории. Память о героях, истории Священной войны – неотъемлемая часть суверенитета страны, она передается из поколения в поколения, бережно хранится в наших сердцах. Россия будет защищать историческую справедливость. Важно, правильно, что Конституция провозглашает недопустимость фальсификации истории», - подчеркнула председатель Пыть-Яхской местной городской молодёжной общественной организации «Активист» Эка Шенгелая.

 

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Втр, 03/31/2020 - 14:13

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