Поправки в Конституцию – новая степень защиты истории

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В Основном законе государства особое внимание уделено защите суверенитета, праву жить без войны.
В Конституции РФ утверждается недопустимость отчуждения территории. По сути, под запретом любые действия и призывы, направленные на отчуждение территории. Конституция фактически провозглашает статус страны-миротворца, историческую миссию России по поддержке соотечественников, по защите мира и общечеловеческих ценностей.
В России в мире и согласии живут люди разных национальностей. Меры России по поддержанию этого мира дружбы, укреплению общего дома для мирной жизни народов будут приняты и в ближайшем будущем. Для нашего государства – это приоритет.
В Основном законе страны красной линией прописана обязанность государства защищать свою территорию. При этом государство чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Это незыблемо.
«Поправки в Конституцию – это новая степень защиты истории. Память о героях, истории Священной войны – неотъемлемая часть суверенитета страны, она передается из поколения в поколения, бережно хранится в наших сердцах. Россия будет защищать историческую справедливость. Важно, правильно, что Конституция провозглашает недопустимость фальсификации истории», - подчеркнула председатель Пыть-Яхской местной городской молодёжной общественной организации «Активист» Эка Шенгелая.