Порядок приёма югорчан в клиентских службах территориальных УПФР в период опасности распространения коронавирусной инфекции

- Русский
Отделение ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре сообщает, что приём граждан в клиентских службах территориальных УПФР организован в штатном режиме с соблюдением требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Основной формой приёма граждан считается приём по предварительной записи. Среди югорчан, которые уже записались на приём заблаговременно, проводится обзвон. Специалисты клиентских служб УПФР по телефону уточняют цель визита, если необходимо – дают консультацию или оказывают помощь в подаче заявления через электронные сервисы, принимают заявки на выдачу справок.
При личном обращении гражданина в клиентскую службу выясняется причина обращения. В случае если необходимо подать заявление, разъясняется порядок его подачи, оказывается консультационная помощь.
Приём по неотложным вопросам осуществляется незамедлительно, например, по таким как выплата социального пособия на погребение, выплата начисленных сумм пенсии, причитавшихся пенсионеру и оставшихся неполученными в связи с его смертью, представление недостающих документов, то приём осуществляется в индивидуальном порядке.
Усилена работа телефонов горячей линии ПФР, единого номера справочного телефона Отделения ПФР 8 (3467) 393-186. Жители Югры могут задать вопрос по пенсионной и социальной тематике, оставить свои данные для обратной связи.
Специалисты Пенсионного фонда окажут всю возможную помощь и содействие в решении вопросов, находящихся в их компетенции.
Полезные ссылки: Личный кабинет гражданин на сайте ПФР , www.gosuslugi.ru, сайт ПФР www.pfrf.ru