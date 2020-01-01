Государство защитит семьи

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В Основном законе страны семья и дети – гарантия будущего России. Многие эксперты рассматривают поправки в Конституцию как единое целое. По сути, это, с одной стороны – свод ответов на современные вызовы, с другой – программа действий на годы вперед.
При этом будущее России невозможно без качественного решения вопросов демографии, поддержки семьи и особого внимания на воспитании детей. В этой связи ключевая задача у блока поправок, связанных с семейными ценностями.
Государство создает условия для всестороннего развития, воспитания детей, а главное, защищает институт семьи, материнства, отцовства и детства. Поддержка, укрепление и защита семьи, сохранения традиционных семейных ценностей – важнейший приоритет государственной политики.
«Семья и дети – гарантия будущего России. Поправки к конституции отвечают актуальным вызовам, но по своей сути закрепляют абсолютные понятия близкие россиянину исторически и генетически: забота о нуждающихся, память поколений, традиционная семья. Нравственные основы перелагаются на точный язык закона. Чтобы путь государства был уверенным нужен приоритет на социальные гарантии для семей, для детей, для старшего поколения. Их закрепляют поправки в Конституцию страны», – подчеркнула председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Наталья Бобрешова.