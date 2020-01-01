Отделение ПФР по ХМАО-Югре информирует о сроке представления страхователями отчётности по персонифицированному учёту за март 2020 года

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Ежемесячную отчётность о работающих застрахованных лицах по форме СЗВ-М за март 2020 года страхователи обязаны представить в территориальные органы Пенсионного фонда не позднее 15 апреля 2020 года.
Сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М страхователи представляют на всех работающих застрахованных лиц (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа) с указанием ФИО, СНИЛС и ИНН работников.
Приём от страхователей отчётности по телекоммуникационным каналам связи осуществляется территориальными органами ПФР и в выходные дни.
Согласно действующему законодательству за непредставление страхователями отчётности в установленный срок, представление неполных или недостоверных сведений к страхователям применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. За несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов - в размере 1000 рублей.
Обращаем внимание, что в случае непредставления сведений в установленный срок, повлекшего за собой переплату пенсий работающим пенсионерам, страхователь дополнительно возмещает в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации нанесенный ущерб за счёт излишне выплаченных сумм пенсий.
Кроме того, в соответствии со ст. 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на должностное лицо могут быть наложены штрафы.
Во избежание финансовых санкций убедительно просим страхователей не откладывать сдачу отчёта на последний день отчётной кампании, а также учесть, что при представлении сведений на 25 и более работающих застрахованных лиц отчётность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Подробную информацию о порядке заполнения ежемесячной формы отчётности можно получить по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 8 (3467) 393-186.