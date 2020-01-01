Конкурс по предоставлению грантов для коренных малочисленных народов Севера объявлен в регионе

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Конкурс по предоставлению грантов для коренных малочисленных народов Севера объявлен в регионе
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, объявил департамент недропользования и природных ресурсов Югры.

 

Его участниками могут стать общины и организации, включенные в реестр организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных народов в автономном округе.

 

Заявки для участия в конкурсе принимают до 22 мая.

 

Конкурс проводится номинациям «Заготовка, хранение и транспортировка продукции дикорастущих», «Переработка продукции дикорастущих», «Изготовление изделий из меха, кости, рогов северного оленя», «Развитие и обустройство частного оленеводческого хозяйства», «Заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла», «Переработка продукции рыбного промысла», «Заготовка, хранение и транспортировка продукции охотничьего промысла», «Переработка продукции охотничьего промысла».

 

Имена обладателей грантов станут известны в июле.

 

Документы для участия в конкурсе принимают по адресу: 628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14а, управление традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера департамент недропользования и природных ресурсов Югры , 2 этаж, кабинет 230, 232. Телефоны: 8(3467) 36-01-10 (доб. 3026, 3028).

 

Дополнительная информация размещена на официальном сайте.

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Втр, 03/31/2020 - 16:25

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