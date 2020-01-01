Конкурс по предоставлению грантов для коренных малочисленных народов Севера объявлен в регионе

- Русский
Конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, объявил департамент недропользования и природных ресурсов Югры.
Его участниками могут стать общины и организации, включенные в реестр организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных народов в автономном округе.
Заявки для участия в конкурсе принимают до 22 мая.
Конкурс проводится номинациям «Заготовка, хранение и транспортировка продукции дикорастущих», «Переработка продукции дикорастущих», «Изготовление изделий из меха, кости, рогов северного оленя», «Развитие и обустройство частного оленеводческого хозяйства», «Заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла», «Переработка продукции рыбного промысла», «Заготовка, хранение и транспортировка продукции охотничьего промысла», «Переработка продукции охотничьего промысла».
Имена обладателей грантов станут известны в июле.
Документы для участия в конкурсе принимают по адресу: 628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14а, управление традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера департамент недропользования и природных ресурсов Югры , 2 этаж, кабинет 230, 232. Телефоны: 8(3467) 36-01-10 (доб. 3026, 3028).
Дополнительная информация размещена на официальном сайте.