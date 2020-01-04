СТОПКОРОНАВИРУС. Достоверная информация – залог вашего спокойствия

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СТОПКОРОНАВИРУС. Достоверная информация – залог вашего спокойствия
фото https://ugra-news.ru фото https://ugra-news.ru
фото https://ugra-news.ru

Для информирования жителей Югры о ситуации в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции  оперативным штабом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры созданы собственные каналы и чаты в мессенджерах.  Подписаться на них можно при переходе по ссылкам:

Viber

Telegram  

Яндекс.Чаты  

Здесь публикуются самые достоверные и актуальные данные о текущей ситуации – числе заболевших, находящихся под медицинским наблюдением, мерах, которые принимаются на уровне страны и региона, необходимых мерах профилактики.  Кроме того, в источниках представлены ссылки на федеральные официальные ресурсы, номера телефонов горячих линий, пошаговые инструкции для любой ситуации. 

На портале «Открытый регион – Югра» работает раздел, посвященный мерам противодействия и профилактики новой коронавирусной инфекции. Новая вкладка «СтопкоронавирусЮгра» размещена в разделе «Новости» в главном меню сайта. На странице размещена актуальная и достоверная информация о текущей ситуации по COVID-19 в округе, последние новости, советы специалистов, статистика, документы, видео, инфографика.

Важно! Ориентируйтесь только на официальную информацию из проверенных официальных источников.

Остались вопросы? Звоните! Телефоны «горячих линий»:

8-800-301-68-88 - Единая горячая линия в Югре по Covid-19

8-800-100-86-03 – Горячая линия Депздрава Югры

8-800-200-01-12 – Единая федеральная горячая линия

8-800-555-49-43 – Горячая линия Роспотребнадзора РФ

8-800-200-34-11 - Горячая линия ОНФ для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам

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Ср, 04/01/2020 - 09:35

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Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

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