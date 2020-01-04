В Югре введен режим обязательной самоизоляции

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В Югре введен режим обязательной самоизоляции
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

 

«Уважаемые земляки, с сегодняшнего дня в нашем регионе вводится режим обязательной самоизоляции с целью предотвращения распространения COVID-19. Вынужденная, но необходимая мера, для сохранения вашего, югорчане, здоровья. Прошу каждого из нас ответственно отнестись к постановлению губернатора. В этот период, чтобы оградить себя от излишней опасности, целесообразно остаться дома. Берегите друг друга. Вместе мы справимся», - обратилась к жителям округа Наталья Комарова.

 

В соответствии с документом, югорчанам, находящимся на территории автономного округа, предписано не покидать места проживания (пребывания), за некоторым исключением. Например, при необходимости обращения за экстренной медицинской помощью; следования к месту (от места) осуществления деятельности, работы, которая не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа; к ближайшим аптечным учреждениям, объектам розничной торговли; выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места их накопления; выгула домашних животных и др.

При этом необходимо соблюдать межличностную дистанцию не менее 1,5 метров.

 

Приостанавливается предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти, консультирование возможно посредством телефонной связи; государственная регистрация заключения и расторжения брака; деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун.

 

Запрещено посещать места отдыха, расположенные в лесах, парках, скверах в границах муниципальных образований автономного округа.

 

Органам местного самоуправления муниципальных образований во взаимодействии с УМВД РФ по Югре, окружным управлением федеральной службы войск национальной гвардии РФ рекомендовано организовать деятельность межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов для проверки соблюдения мер, направленных на защиту населения и территории автономного округа в период эпидемиологического неблагополучия.

До 5 апреля 2020 года приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением реализующих продовольственные товары и (или) исключительно непродовольственные товары первой необходимости, и аптечных учреждений.

 

Постановление размещено на едином официальном сайте госорганов Югры.

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Ср, 04/01/2020 - 09:58

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