В Югре введен режим обязательной самоизоляции

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Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
«Уважаемые земляки, с сегодняшнего дня в нашем регионе вводится режим обязательной самоизоляции с целью предотвращения распространения COVID-19. Вынужденная, но необходимая мера, для сохранения вашего, югорчане, здоровья. Прошу каждого из нас ответственно отнестись к постановлению губернатора. В этот период, чтобы оградить себя от излишней опасности, целесообразно остаться дома. Берегите друг друга. Вместе мы справимся», - обратилась к жителям округа Наталья Комарова.
В соответствии с документом, югорчанам, находящимся на территории автономного округа, предписано не покидать места проживания (пребывания), за некоторым исключением. Например, при необходимости обращения за экстренной медицинской помощью; следования к месту (от места) осуществления деятельности, работы, которая не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа; к ближайшим аптечным учреждениям, объектам розничной торговли; выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места их накопления; выгула домашних животных и др.
При этом необходимо соблюдать межличностную дистанцию не менее 1,5 метров.
Приостанавливается предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти, консультирование возможно посредством телефонной связи; государственная регистрация заключения и расторжения брака; деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун.
Запрещено посещать места отдыха, расположенные в лесах, парках, скверах в границах муниципальных образований автономного округа.
Органам местного самоуправления муниципальных образований во взаимодействии с УМВД РФ по Югре, окружным управлением федеральной службы войск национальной гвардии РФ рекомендовано организовать деятельность межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов для проверки соблюдения мер, направленных на защиту населения и территории автономного округа в период эпидемиологического неблагополучия.
До 5 апреля 2020 года приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением реализующих продовольственные товары и (или) исключительно непродовольственные товары первой необходимости, и аптечных учреждений.
Постановление размещено на едином официальном сайте госорганов Югры.