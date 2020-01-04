В Югре развивается гериатрическая медицинская помощь

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В правительстве округа в заочной форме было проведено заседание координационного совета по реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов.
От департамента здравоохранения Югры поступили данные о перспективах развития медицинской помощи по профилю «гериатрия» в автономном округе.
«Медицинская помощь по этому профилю в амбулаторных условиях оказывается в гериатрических кабинетах, - сообщается в представленном докладе. - В том числе на дому при вызове медицинского работника, и включает комплексную гериатрическую оценку пациента с формированием долгосрочного индивидуального плана проведения профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий».
В настоящее время в автономном округе функционирует 6 гериатрических кабинетов – в Няганской и Нижневартовской городских поликлиниках, Сургутских городских клинических поликлиниках №4, №2, №3, Советской районной больнице.
В стационарных условиях специализированная гериатрическая медицинская помощь оказывается на 60 геронтологических койках и в гериатрических отделениях 4 медицинских организаций: окружной клинической больнице, Советской районной больнице, Мегионской городской больнице (п. Высокий), Пионерской районной больнице. В 2019 году 1022 гражданина старше 60 лет получили лечение на геронтологических койках, что составляет 49,7% от общей численности населения округа старше 60 лет.
В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» разработана региональная программа «Развитие системы оказания гериатрической медицинской помощи», которая включает план мероприятий по совершенствованию инфраструктуры оказания гериатрической медицинской помощи. Региональной программой предусмотрено открытие к концу 2022 года на базе медицинских организаций автономного округа еще 6 гериатрических кабинетов: 4 кабинета в 2020 году (Мегионская городская больница, Сургутская окружная клиническая больница, окружная клиническая больница Ханты-Мансийска, Пионерская районная больница), 1 кабинет в 2021 году в Нефтеюганской окружной больнице имени В.И.Яцкив, 1 кабинет в 2022 году в Когалымской городской больнице.
В 2020 году уже открыто гериатрическое отделение на 25 коек в Пионерской районной больнице.
Кроме того, в 2023 году запланировано открытие гериатрического отделения в Нефтеюганской окружной больнице имени В.И. Яцкив.
В 2024 году на базе гериатрического отделения Сургутской окружной клинической больницы будет создан гериатрический центр.