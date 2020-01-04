В Югре формируется реестр памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной

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В Югре формируется реестр памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

В правительстве Югры в заочной форме было проведено заседание координационного совета по реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов.

Председатель окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Громут представил информацию о комплексе мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в автономном округе.

 

«В 2020 году было выделено отдельное направление в конкурсе на грант губернатора Югры, посвященное 75-й годовщине Победы, ветеранские организации представили на конкурс свои работы, - отмечено в докладе руководителя региональной организации ветеранов. – Благодаря грантовой поддержке в Югре реализуется просветительский проект «Мы этой памяти верны», который предусматривает проведение мероприятий, связанных с памятными датами и днями воинской славы, памятью о подвигах югорчан, удостоенных звания Героя Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы».

 

В п. Высокий Мыс Сургутского района торжества были посвящены Ивану Васильевичу Королькову, в Ханты-Мансийске и п. Сергино – Николаю Ивановичу Сирину, в Игриме, Лянторе – Гавриилу Епифановичу Собянину.

 

В Ханты-Мансийске подготовлен черновой вариант бюста полного кавалера ордена Славы Ивана Васильевича Гладышева, он был представлен родным и близким Ивана Васильевича и ими одобрен.

 

С января ОТРК «Югра» начла просветительский проект «У вечного огня», посвященный боевой династии Собяниных.

 

Ученик 8 класса школы № 2 г. Югорска Руслан Неткалов в результате поисковой работы проследил боевой путь своего прадеда в составе 369 отдельного Керченского батальона морской пехоты и продолжает поиск, поддерживая связь с родными и близкими боевых друзей прадеда, которые проживают не только в России, но и в Казахстане, Беларуси.

 

Совместно со студентами Югорского университета создается реестр памятных мест Югры, связанных с Великой Отечественной войной. Это обелиски, стелы, парковые зоны, аллеи, посвященные фронтовикам-землякам и труженикам тыла, юбилейным датам Великой Победы. Сейчас в реестре уже около 200 таких объектов.

 

В настоящее время начинается формирование раздела в реестре, в который будут включены улицы населенных пунктов Югры, названные в честь героев или памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной.

 

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Ср, 04/01/2020 - 13:33

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