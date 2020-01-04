О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Югре

- Русский
31 марта губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова провела заседание правительства, в ходе которого был принят ряд документов по дополнительным мерам поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, направленным на снижение издержек от последствий распространения коронавирусной инфекции. А сегодня, 1 апреля, эти вопросы обсуждались на онлайн пресс-конференции, которая состоялась на площадке Регионального информационного центра «Югра». Спикерами конференции стали заместитель губернатора округа Николай Милькис, директор департамента по управлению госимуществом Югры Юрий Якубенко, генеральный директор Югорской региональной микрокредитной компании Аркадий Белов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Николай Евлахов, заместитель директора экономического развития Югры Роман Колупаев.
Эти меры коснутся многих предпринимателей, а также и жителей округа. Как отметил Н. Милькис, пакет дополнительных мер делится на два блока – налоговые льготы, меры финансовой поддержки, меры связанные с арендой имущества и уменьшением стоимости земельных участков. Было принято решение о выделении дополнительных средств фонду микрофинансирования для создания нового финансового продукта и оказания оперативных мер поддержки. Меры, которые приняты, не окончательные, рассматриваются на уровне субъекта РФ.
Николай Милькис также обратил внимание журналистов, что Президент России Владимир Путин призывает граждан в момент режима повышенной готовности остаться по возможности дома. В настоящее время главное – исключить любые контакты, где собирается большая группа населения. Речь идёт об усилении режима самоизоляции. Субъектам малого и среднего бизнеса, а именно, гражданам в сфере услуг, в сфере торговли, рекомендовано соблюдать меры предосторожности – дезинфекция всех помещений, не скопление большого количества посетителей, дистанция полтора метра.
По поддержке малого и среднего бизнеса Югры в период распространения коронавируса приняты следующие решения:
– снизится ставка по налогу в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, на период с 2020 по 2023 года (для сравнения: в 2019 году ставка составляла 2%, а в этом году составит всего 0,7%);
– в отраслях, оказавшихся под наиболее серьёзным влиянием последствий эпидемии, снизят ставки по налогу на доход до 1% при условии, что они применяют упрощенную систему налогообложения. Это коснется таких компаний: гостиничный и туристический бизнес, общепит, организаторы конференций и выставок, предприятия в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг, культуры, спорта и досуга, а также поставщики других услуг. Им также предоставят выплаты арендных платежей по пользованию государственной и муниципальной собственностью до 31 декабря 2020 года;
– для индивидуальных предпринимателей предлагается приостановить применение коэффициента-дефлятора, учитывающего изменение потребительских цен на товары, к размеру потенциального годового дохода, полученного ИП;
– фонд «Югорская региональная микрокредитная компания» получит 140 миллионов рублей для микрофинансирования местных предприятий на льготных условиях.
Следует отметить, что все озвученные меры вступают в силу с 1 января 2020 года.
Надежда Рагимова